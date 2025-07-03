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Украина. Премьер лига
03 июля 2025, 09:34 |
1527
1

Украинец, который провалился в Динамо, ищет новый клуб: «Такое возможно»

Валерий Лучкевич рассматривает все предложения

03 июля 2025, 09:34 |
1527
1
Украинец, который провалился в Динамо, ищет новый клуб: «Такое возможно»
ФК Динамо Киев. Валерий Лучкевич

Украинский защитник Валерий Лучкевич, не прижившийся в расположении киевского «Динамо», продолжает искать новую команду. Футболист заявил, что у него уже есть некоторые варианты.

– Сейчас вы без клуба. К вам приходили предложения за время отпуска?

– Пока мы с моим агентом находимся в переговорах с некоторыми клубами.

– Ваш бывший клуб, Колос, задал тренд на возвращение. Вернулся в стартовый состав списанного Бурда, второй раз команду возглавил Костышин. Вам не предлагали вернуться в Ковалевку?

– Да, я это знаю. Очень рад Колосу, что они наконец-то вышли из ряда неудач, и уверен, что в этом сезоне они покажут действительно классный уровень. Потому что под руководством Руслана Владимировича Костышина иначе и быть не может. Предложения я лично для себя не слышал, но и не исключаю, что такое возможно, – сказал Лучкевич.

Ранее Валерий Лучкевич объяснил, почему провалился в киевском «Динамо»

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Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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Перець
Полірувати лавку буде (постійні травми),  не розумію керівництво клубу яке підпише з ним контракт 
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