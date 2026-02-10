Звездный одноклубник Миколенко сообщил, что перенес операцию

Хавбек «Эвертона» Джек Грилиш известил болельщиков об успешно перенесенном хирургическом вмешательстве.

В январе у Грилиша, который выступает за «ирисок» на правах аренды из «Манчестер Сити», зафиксировали перелом стопы. Рулевой ливерпульцев Дэвид Мойес предположил, что полузащитник может не вернуться на поле до завершения текущего игрового года.

«Мне бы очень не хотелось завершать сезон именно так, но в футболе случается всякое. Операция осталась позади, и теперь я полностью сконцентрирован на реабилитации. Убежден, что после возвращения стану еще крепче, выносливее и эффективнее, чем был прежде.

Та поддержка, которую я ощущаю с момента перехода в этот замечательный коллектив, бесценна. Тренеры, партнеры по команде и, конечно, фанаты ведут себя просто невероятно. Мне доставляет огромное удовольствие защищать цвета этого клуба.

Я продолжу сопереживать ребятам со стороны и приложу максимум усилий для скорейшего восстановления. Благодарю всех за теплоту, для меня это крайне важно», – поделился Грилиш в своих социальных сетях.