Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед определил главного кандидата на замену Каземиро
Англия
10 февраля 2026, 06:15 | Обновлено 10 февраля 2026, 06:56
601
0

Манчестер Юнайтед определил главного кандидата на замену Каземиро

Манкунианцы нашли преемника бразильца

10 февраля 2026, 06:15 | Обновлено 10 февраля 2026, 06:56
601
0
Манчестер Юнайтед определил главного кандидата на замену Каземиро
Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как один из ключевых кандидатов на замену Каземиро. Ожидается, что опытный бразилец завершит свои выступления на «Олд Траффорд» уже предстоящим летом.

Согласно информации издания The Telegraph, итальянский хавбек входит в шорт-лист наиболее желанных приобретений манкунианцев. Кроме него, селекционеры «МЮ» внимательно следят за успехами Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» и представителя «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

Сообщается, что боссы «сорок» могут запросить за своего лидера сумму в районе 100 млн фунтов стерлингов. Ранее сам Каземиро публично заявил, что нынешний сезон станет для него последним в составе «красных дьяволов».

По теме:
Звездный одноклубник Миколенко сообщил, что перенес операцию
Легенда МЮ подтвердил, что клуб приступил к поиску нового тренера
С лидером Шахтера провел переговоры прославленный клуб
Каземиро Сандро Тонали Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ Английская Премьер-лига Эллиот Андерсон Адам Уортон
Михаил Олексиенко Источник: The Telegraph
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр УСИК: «Я звоню жене, плачу. А Катя мне в ответ...»
Бокс | 10 февраля 2026, 00:30 3
Александр УСИК: «Я звоню жене, плачу. А Катя мне в ответ...»
Александр УСИК: «Я звоню жене, плачу. А Катя мне в ответ...»

Александр вспомнил встречу с Сильвестром Сталлоне

ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
Футбол | 09 февраля 2026, 19:18 5
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс
ВИДЕО. Зинченко издалека забил первый гол за Аякс

Александр отметился голом в товарищеском матче против «Телстара»

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09.02.2026, 10:33
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Футбол | 10.02.2026, 03:45
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Экс-игрок Реала раскритиковал Саудовскую лигу из-за Роналду
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Футбол | 09.02.2026, 14:57
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Бенфика определилась с будущим Трубина. Клуб установил цену на украинца
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
Легенда бокса: «Ваш Усик просто мусор. Я бы легко нокаутировал его»
09.02.2026, 09:39 8
Бокс
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 22
Футбол
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
09.02.2026, 08:44 2
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 5
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 26
Футбол
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем