Манчестер Юнайтед определил главного кандидата на замену Каземиро

Полузащитник «Ньюкасла» Сандро Тонали рассматривается руководством «Манчестер Юнайтед» как один из ключевых кандидатов на замену Каземиро. Ожидается, что опытный бразилец завершит свои выступления на «Олд Траффорд» уже предстоящим летом.

Согласно информации издания The Telegraph, итальянский хавбек входит в шорт-лист наиболее желанных приобретений манкунианцев. Кроме него, селекционеры «МЮ» внимательно следят за успехами Эллиота Андерсона из «Ноттингем Форест» и представителя «Кристал Пэлас» Адама Уортона.

Сообщается, что боссы «сорок» могут запросить за своего лидера сумму в районе 100 млн фунтов стерлингов. Ранее сам Каземиро публично заявил, что нынешний сезон станет для него последним в составе «красных дьяволов».