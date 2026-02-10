Определена судьба Игоря Костюка в Динамо

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
10 февраля 2026, 07:00
ФК Динамо. Игорь Костюк

Украинский специалист Игорь Костюк проведет вторую часть сезона в качестве главного тренера «Динамо».

Как отмечает источник, вторая часть сезона станет решающей для Костюка на посту главного тренера «Динамо», после чего руководство киевлян решит, стоит ли оставлять Костюка на более длительный срок. Результаты зимних сборов в Турции и качество подготовительной работы имеют ключевое значение для оценки работы тренера.

Ранее сообщалось, что киевское «Динамо» решило проводить все следующие спарринги на зимних сборах в закрытом режиме, соответствующее заявление столичный клуб обнародовал на официальном сайте.

Дмитрий Олийченко
