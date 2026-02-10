ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне

Журналист Sport.es Хави Эспиноса сообщил, что Мунир Насрауи, отец футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля, вновь оказался в центре внимания соцсетей – на этот раз по неспортивной причине.

Мунир, который уже около года живет в престижном районе Педральбес, провел прямой эфир, в котором пожаловался на отсутствие воды в общественных фонтанчиках. Он эмоционально показал состояние парков и сравнил ситуацию с районом Рокафонда в Матаро (там они жили ранее), где, по его словам, подобных проблем нет.

Видео быстро стало вирусным благодаря прямолинейной манере Насрауи и его общению с местными жителями на каталанском языке. Особое возмущение отца Ямаля вызвало то, что из-за отсутствия воды страдают домашние животные.

Мунир регулярно выходит в прямые эфиры в соцсетях, где делится повседневной жизнью и не скрывает гордости за успехи своего сына.