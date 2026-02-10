Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне
Другие новости
10 февраля 2026, 00:51 |
354
0

ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне

Мунир Насрауи публично обратился к властям Барселоны

10 февраля 2026, 00:51 |
354
0
ВИДЕО. Отец Ламина Ямаля устроил скандал в Барселоне
Sport.es. Мунир Насрауи

Журналист Sport.es Хави Эспиноса сообщил, что Мунир Насрауи, отец футболиста «Барселоны» Ламина Ямаля, вновь оказался в центре внимания соцсетей – на этот раз по неспортивной причине.

Мунир, который уже около года живет в престижном районе Педральбес, провел прямой эфир, в котором пожаловался на отсутствие воды в общественных фонтанчиках. Он эмоционально показал состояние парков и сравнил ситуацию с районом Рокафонда в Матаро (там они жили ранее), где, по его словам, подобных проблем нет.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Видео быстро стало вирусным благодаря прямолинейной манере Насрауи и его общению с местными жителями на каталанском языке. Особое возмущение отца Ямаля вызвало то, что из-за отсутствия воды страдают домашние животные.

Мунир регулярно выходит в прямые эфиры в соцсетях, где делится повседневной жизнью и не скрывает гордости за успехи своего сына.

По теме:
3 удара – 4 гола. Вильярреал аномально разгромил Эспаньол
ФОТО. Самая сексуальная конькобежка мира и девушка Пола выиграла Олимпиаду
ОФИЦИАЛЬНО. Президент Барселоны подал в отставку
видео lifestyle Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Футбол | 09 февраля 2026, 10:33 10
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам

Украинец имел вариант с «Фенербахче»

Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Футбол | 09 февраля 2026, 01:55 4
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек

Зато восстановились Ярмоленко и Тымчик

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Футбол | 09.02.2026, 22:32
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Вы очень много лжете»
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Футбол | 09.02.2026, 23:52
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
Динамо подписало футболиста, на которого не рассчитывает Игорь Костюк
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09.02.2026, 08:44
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая
08.02.2026, 20:49 6
Другие виды
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
Суркис отказался платить самую большую зарплату лидеру Динамо
09.02.2026, 06:42 2
Футбол
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 7
Футбол
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
08.02.2026, 09:55 16
Футбол
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
Соперник из элиты. Сборная Украины обыграла Словению
08.02.2026, 00:05 3
Хоккей
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Шевченко объявил о тренерском назначении в сборную
09.02.2026, 14:39
Футбол
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
Динамо выступило с официальным заявлением. Неожиданное решение от Костюка
09.02.2026, 06:02 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем