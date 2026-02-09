Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Кальяри».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

Дубль в этом поединке оформил нидерландский нападающий Дониэлл Мален.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропускал матч из-за травмы.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 9 февраля

Рома – Кальяри – 2:0

Голы: Мален, 25, 65

Видеообзор