Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри
Матч завершился со счетом 2:0
В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Кальяри».
Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.
Дубль в этом поединке оформил нидерландский нападающий Дониэлл Мален.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропускал матч из-за травмы.
Серия А 2025/26. 24-й тур, 9 февраля
Рома – Кальяри – 2:0
Голы: Мален, 25, 65
Видеообзор
События матча
65’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Зеки Челик.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Джанлука Манчини.
