Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Италии
Рома
09.02.2026 21:45 – FT 2 : 0
Кальяри
Италия
09 февраля 2026, 23:44 |
Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри

Матч завершился со счетом 2:0

Дубль конкурента Довбика. Рома победила Кальяри
Getty Images/Global Images Ukraine

В понедельник, 9 февраля 2026 года, состоялся матч 24-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Кальяри».

Игра прошла на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме и завершилась со счетом 2:0 в пользу домашней команды.

Дубль в этом поединке оформил нидерландский нападающий Дониэлл Мален.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик пропускал матч из-за травмы.

Серия А 2025/26. 24-й тур, 9 февраля

Рома – Кальяри – 2:0

Голы: Мален, 25, 65

Видеообзор

События матча

65’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Зеки Челик.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Дониелл Мален (Рома), асcист Джанлука Манчини.
Рома Рим Кальяри чемпионат Италии по футболу Серия A Дониелл Мален
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
