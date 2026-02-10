Французский топ-клуб отстранил главного тренера

Французский «Ренн» через свои официальные ресурсы известил об отстранении от выполнения обязанностей главного тренера Хабиба Бейя и его штаба.

«Футбольный клуб «Ренн» инициировал дисциплинарное производство касательно наставника Хабиба Бейя, а также его ассистентов – Оливье Сарагальи, Себастьяна Бишара и Янна Кавеццы. До вынесения окончательного вердикта руководство тренировочным процессом основной команды временно доверено Себастьяну Тамбуре, Пьеру-Александру Леливру и Максиму Ле Маршану», – отмечается в пресс-релизе клуба.

Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты: команда крупно проиграла «Монако» (0:4) в национальном первенстве и вылетела из Кубка страны после поражения от «Марселя» (0:3). В последнем туре Лиги 1 «красно-черные» также не смогли набрать очки, уступив «Лансу» (1:3). Сейчас «Ренн» имеет в активе 31 балл и располагается на шестой строчке в таблице чемпионата Франции.