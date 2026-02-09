Марсель разбит в Париже: Де Дзерби сделал тревожное заявление
Что сказал итальянский наставник после разгрома от ПСЖ
Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о сокрушительном поражении в поединке 21-го тура французского первенства против «ПСЖ» (0:5).
«Признаться честно, если бы я знал способ устранить эту нестабильность, я бы сделал это во что бы то ни стало. В моей тренерской практике это первый случай, когда команда демонстрирует игру, подобную американским горкам.
Я чувствую не разочарование, а скорее глубокое огорчение, поскольку мы не имеем права на такой футбол и подобные проигрыши. Как и прежде, мы проведем беседу с руководством для поиска выхода из ситуации – аналогично тому, как мы поступали после встреч с «Брюгге», «Ренном» или «Лансом», – цитирует специалиста RMC Sport.
На текущий момент «Марсель» располагается на четвертой строчке в таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 39 баллов.
