Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Марсель разбит в Париже: Де Дзерби сделал тревожное заявление
Франция
09 февраля 2026, 04:28 |
165
0

Марсель разбит в Париже: Де Дзерби сделал тревожное заявление

Что сказал итальянский наставник после разгрома от ПСЖ

09 февраля 2026, 04:28 |
165
0
Марсель разбит в Париже: Де Дзерби сделал тревожное заявление
Getty Images/Global Images Ukraine

Наставник «Марселя» Роберто Де Дзерби высказался о сокрушительном поражении в поединке 21-го тура французского первенства против «ПСЖ» (0:5).

«Признаться честно, если бы я знал способ устранить эту нестабильность, я бы сделал это во что бы то ни стало. В моей тренерской практике это первый случай, когда команда демонстрирует игру, подобную американским горкам.

Я чувствую не разочарование, а скорее глубокое огорчение, поскольку мы не имеем права на такой футбол и подобные проигрыши. Как и прежде, мы проведем беседу с руководством для поиска выхода из ситуации – аналогично тому, как мы поступали после встреч с «Брюгге», «Ренном» или «Лансом», – цитирует специалиста RMC Sport.

На текущий момент «Марсель» располагается на четвертой строчке в таблице чемпионата Франции, имея в своем активе 39 баллов.

По теме:
ПСЖ – Марсель – 5:0. Дубль Дембеле. Видео голов и обзор матча
Энрике назвал героя матча с Марселем – это не просто слова
Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель
Роберто Де Дзерби Марсель ПСЖ Лига 1 (Франция) Ланс Ренн
Михаил Олексиенко Источник: RMC Sport
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08 февраля 2026, 17:25 6
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Бокс | 08.02.2026, 07:00
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Усик официально объявил о большом камбэке. Началась новая эра
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Футбол | 08.02.2026, 23:58
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Футбол | 09.02.2026, 03:58
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Среди худших. Известны оценки Ваната и Цыганкова за игру с Севильей
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 20
Футбол
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
08.02.2026, 09:35 24
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
Тренеры Усика признали поражение Александра в бою с известным супертяжем
08.02.2026, 10:23 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем