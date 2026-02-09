Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией
В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией

Хусрав Тоиров вернулся в расположение «горняков»

В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Расположение одесского «Черноморца» покинул 21-летний таджикстанский вингер Хусрав Тоиров.

Права на Тоирова принадлежат донецкому «Шахтеру», в расположение которого он вернулся, так и не сыграв за одесситов ни одного матча в первой половине чемпионата Первой лиги 2025/26.

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.

По теме:
В списке есть и Динамо. Новичок ЛНЗ – о главных конкурентах черкасцев в УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ расторг контракт с опытным воспитанником Динамо
Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Если Сергей Ребров посчитает нужным, меня вызовут»
Хусрав Тоиров Шахтер Донецк Черноморец Одесса чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Дмитрий Олийченко Источник: Transfermarkt
