В Шахтер вернется футболист, который попал в скандал, связанный с россией

Расположение одесского «Черноморца» покинул 21-летний таджикстанский вингер Хусрав Тоиров.

Права на Тоирова принадлежат донецкому «Шахтеру», в расположение которого он вернулся, так и не сыграв за одесситов ни одного матча в первой половине чемпионата Первой лиги 2025/26.

Ранее Тоиров лайкнул публикацию российского СМИ с результатом матча россия – Сербия (4:0). Руководство «Шахтера» оштрафовало игрока на 300 тысяч гривен и пообещало перечислить деньги на нужды ВСУ.

Тоиров присоединился к «Шахтеру» в марте 2023 года. Вингер успел провести за первую команду клуба лишь два матча, преимущественно играя за молодежку.