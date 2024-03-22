Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами

Вчера, 21 марта 2024 года, сборная россии сыграла товарищеский матч против сборной Сербии, в котором одержала победу со счетом 4:0.

Вингер донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров после игры лайкнул публикацию российского СМИ с результатом этого поединка. Позже уроженец Таджикистана убрал лайк и отписался от российского аккаунта.

В донецком клубе категорически отреагировали на действия своего игрока. Было принято решение оштрафовать его на месячную зарплату, которая, по информации Футбол 24, составляет 300 тысяч гривен.

«В ФК «Шахтер» видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сделан отчет», – пояснили в донецком клубе.