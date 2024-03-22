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Украина. Премьер лига
22 марта 2024, 15:09 | Обновлено 22 марта 2024, 15:40
2666
14

Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами

Хусрав Тоиров лайкнул пост о победе сборной россии

22 марта 2024, 15:09 | Обновлено 22 марта 2024, 15:40
2666
14
Шахтер оштрафует игрока на 300 тысяч грн. Он попал в скандал с россиянами
ФК Шахтер. Хусрав Тоиров

Вчера, 21 марта 2024 года, сборная россии сыграла товарищеский матч против сборной Сербии, в котором одержала победу со счетом 4:0.

Вингер донецкого «Шахтера» Хусрав Тоиров после игры лайкнул публикацию российского СМИ с результатом этого поединка. Позже уроженец Таджикистана убрал лайк и отписался от российского аккаунта.

В донецком клубе категорически отреагировали на действия своего игрока. Было принято решение оштрафовать его на месячную зарплату, которая, по информации Футбол 24, составляет 300 тысяч гривен.

«В ФК «Шахтер» видели реакцию Хусрава Тоирова под постом о победе страны-агрессора. Считаем это недопустимым и позорным поведением. Футболист будет оштрафован на месячную зарплату, а эти деньги будут направлены на обеспечение одного из подразделений ВСУ, о чем обязательно будет сделан отчет», – пояснили в донецком клубе.

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Хусрав Тоиров сборная россии по футболу сборная Сербии по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу штрафы зарплаты
Источник Футбол 24
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Комментарии 14
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Умник
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+2
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Лига конференций без динамо
Правильно молодец Шахтёр  забрать деньги отправить ВСУ на дроны и пусть ещё звонит своим таджикам которые воюют за фаршиков и узнает их дислокацию и этими дронами  их расхуярят вместе с фарашиками 
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+1
Gargantua
муслимы за РФ потому, что РФ против США, а США за Израиль в конфликте с Палестиной, а значит с исламским миром.
И это не смотря на то, что Чечне в свое время происходил реальный геноцид.
Но... враг моего врага (с)
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0
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Dimonchik
А что ФК Шахтёр делали на сайте страны-агрессора, тоже посты лайкали?) 
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0
AK.228
👍👍
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0
ErichMariaШевченко
300 тысяч сомони, потому что он таджик.
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0
Выталкиватель парашутистов
Палкн найдет способ вернуть эти деньги футболисту, но прогиб засчитан.
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-1
adidas777
За який хер цей дятел отримує 300 тис. грн на місяць?Це просто пи#дець як кроти тринькають гроші аби куди...
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-2
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D1927K
Не може бути знову донецький "Щур"
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-9
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