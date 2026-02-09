Ринат Ахметов полностью шокировал Луческу и его жену

Стала известна громкая история приглашения Мирчи Луческу в «Шахтер», которой поделился румынский журналист Костин Штукан со ссылкой на экс-игрока дончан Мариана Алиуце. По его словам, на первой встрече с Ринатом Ахметовым румынский тренер открыто сомневался в перспективах клуба.

«Луческу постоянно повторял: «Нам нужны деньги, инвестиции, чтобы свергнуть с трона Динамо.

В ответ Ахметов решил перейти от слов к делу. В какой-то момент он жестом открыл фальшивую стену, а за ней – комната, полная денег. Луческу начал говорить сам с собой.

Супруги Луческу настолько шокированы увиденным, что той ночью в поместье сработала сигнализация. Охранники с собаками, паника — Мирча с женой гуляли по двору и обсуждали, что делать дальше», — отметил журналист.