  4. Ринат Ахметов полностью шокировал Луческу и его жену
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 07:02 |
Ринат Ахметов полностью шокировал Луческу и его жену

Известно, как функционер убедил румына возглавить «Шахтер»

09 февраля 2026, 07:02 |
Ринат Ахметов полностью шокировал Луческу и его жену
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Стала известна громкая история приглашения Мирчи Луческу в «Шахтер», которой поделился румынский журналист Костин Штукан со ссылкой на экс-игрока дончан Мариана Алиуце. По его словам, на первой встрече с Ринатом Ахметовым румынский тренер открыто сомневался в перспективах клуба.

«Луческу постоянно повторял: «Нам нужны деньги, инвестиции, чтобы свергнуть с трона Динамо.

В ответ Ахметов решил перейти от слов к делу. В какой-то момент он жестом открыл фальшивую стену, а за ней – комната, полная денег. Луческу начал говорить сам с собой.

Супруги Луческу настолько шокированы увиденным, что той ночью в поместье сработала сигнализация. Охранники с собаками, паника — Мирча с женой гуляли по двору и обсуждали, что делать дальше», — отметил журналист.

По теме:
Валерий БОНДАРЬ: «Шахтеру нужно включаться с первой секунды»
Один из самых выдающихся клубов Европы следит за Судаковым
ФОТО. Как Педро Энрике подписывал новый контракт с Шахтером
Мирча Луческу Ринат Ахметов Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Олийченко Источник: iAM SPORT
