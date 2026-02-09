Арне Слот прокомментировал поражение Ливерпуля от Манчестер Сити

Нидерландский тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал поражение его подопечных от «Манчестер Сити» в матче АПЛ (1:2):

О том, как он оценивает итог матча...

Да, конечно, чувство злости, чувство разочарования. В первом тайме «Манчестер Сити» был лучшей командой на поле, не создав при этом столько опасных моментов, за исключением одного у Холанда в первой минуте. Но они играли с мячом более легко. Однако я думаю, что улучшение, которое мы достигли за последние три-четыре месяца, было видно всем.

Во втором тайме наш уровень повысился. Уровень в плане интенсивности. Мы прессинговали их по всему полю, и это самое большое улучшение, которое мы достигли за последние три-четыре месяца – теперь вся команда способна играть на самом высоком уровне против команды, которая, вероятно, является одной из лучших, может быть, лучшей или одной из лучших команд Англии по владению мячом, и так хорошо играть без мяча – это большое улучшение. Фантастический второй тайм, я ожидал большего, чем 1:0, но мы не смогли этого добиться, а затем пропустили два гола.

О своем мнении по поводу решения отменить гол Шерки в добавленное время...

Когда вы спросили меня, что я думаю об этом решении, я подумал: «Что вы имеете в виду? Вы имеете в виду отмененный гол в матче с «Сити», наш гол головой? Вы имеете в виду пенальти, который они получили в выездном матче против нас? Вы имеете в виду явную красную карточку Мо Салаху во втором тайме? Вы имеете в виду пенальти, который они получили во втором тайме? Вы имеете в виду это решение? Только за две игры — и те, кто следит за «Ливерпулем», знают, сколько подобных решений я могу привести и по всем другим играм – только в этих двух играх все важные решения, которые в какой-то ситуации могли бы быть 50 на 50, или, как говорят одни, влево, а другие – вправо...

Я могу смириться с тем, что, хотя мне это и не нравится, судья следует правилам, и Доминик совершает фол на Холанде в той последней ситуации, когда он явно дергает его за майку, а тот прорывается к воротам и, скорее всего, забивает гол. Так что это красная карточка. И я думаю, что тренер «Сандерленда» очень рад, что он дает красную карточку. Так что это правила, и вы следуете правилам. И если вы следуете правилам и видите явное затягивание за майку со стороны Марка Гехи в отношении Мохамеда Салаха, который в течение восьми лет забивает этот мяч каждый раз – 100 из 100 раз он забивает этот гол, немного преувеличивая – и это не красная карточка, то это вызывает у меня еще большее разочарование.

Но я могу смириться с красной карточкой для Дома. Если вы любите футбол, вы скажете: «Оставьте все как есть, это гол, это хорошо для них, это хорошо для всех». Но если вы менеджер «Сандерленда», вы предпочитаете увидеть красную карточку. Таковы правила, и мы просим только одного –соблюдать правила.

О назначении пенальти в пользу «Манчестер Сити» за снос Матеуса Нунеса Алиссоном...

Если бы это произошло на другой стороне, я бы попросил пенальти. Получил бы я его, не знаю. Контакт был, это не обсуждается. Мяч был вне игры, это не обсуждается. Когда Алиссон совершает фол, Нунес уже не может дотянуться до мяча. Для меня это очевидное решение. Но я бы предпочел поговорить о том, что Мохамед удерживал соперника, потому что это настолько очевидно, что все внимание должно быть сосредоточено на этом.

Я думаю, но не уверен, что если бы судья не назначил пенальти – а он ждал, ждал, ждал и слушал своего помощника, по крайней мере, так мне показалось – а потом назначил, то VAR больше никогда бы не вмешивался. Но что, если бы он его не назначил? Тогда VAR вмешался бы? Этого мы никогда не узнаем. Но мое основное разочарование связано с тем, что Мо Салах потянул за майку при счете 0:0, в явной и открытой ситуации один на один с вратарем.

О пропущенном еще одном голе в конце матча в Премьер-лиге и о том, чем он это объясняет...

Конечно, каждый раз это разные голы. Перед тем моментом, когда они забили 2:1, мы пошли с Кертисом Джонсом в очень многообещающей ситуации, Мо ушел в глубину, Кертис – такой особенный и хороший игрок с мячом, так что была хорошая вероятность, что он бы, может быть, в восьми случаях из десяти нашел Салах. Гехи сделал отличный перехват, отличный трансфер для них. Он сделал отличный перехват в тот момент, и именно в этом заключается разница между этими командами сегодня.

Я много раз говорил, что следующим шагом для нас является не полагаться и не зависеть от этого паса или другого решения. Мы приближаемся к этому, если сравнить с тремя или четырьмя месяцами назад, то видно значительное улучшение, но проблема в том, что этого улучшения не видно в турнирной таблице, а она всегда является самым важным отражением того, где вы находитесь.

О том, смогут ли Жереми Фримпонг или Джо Гомес вернуться в среду вечером в матче с «Сандерлендом»...

Жереми точно нет. Мы знали, когда он получил травму, что это займет несколько недель. Честно говоря, я не ожидаю, что Джо тоже вернется, но никогда не знаешь. Но если он вернется после трехнедельного отсутствия, вы бы его выпустили? Вы говорите «нет», но вам не нужно принимать решение – решение принимаю я. Посмотрим, какое решение мы примем. У нас есть другие игроки, которые также могут играть на этой позиции. Доминик Собослаи – опять же – очень хорошо сыграл на этой позиции, но, к сожалению, он не сможет выйти на поле в среду.

О том, было ли много изменений в перерыве, которые привели к улучшению игры во втором тайме...

Нет, мы не сильно изменили нашу работу без мяча, но я думаю, что в первом тайме были моменты, когда мы были очень близки к тому, чтобы отнять мяч при высоком прессинге, но этого еще не произошло. Вы также знаете, что если вы можете продолжать играть с той же энергией, обе команды могут немного устать. Без мяча не приятно быть немного уставшим, но и с мячом можно начать делать пасы, которые не так четки и хороши, как в первом тайме с «Манчестер Сити». Затем наступает импульс, болельщики поддерживают команду, вы получаете много энергии, и я думаю, что именно это мы и видели во втором тайме: очень хорошую физическую и ментальную игру наших игроков.