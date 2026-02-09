09.02.2026 10:30 - : -
Украина. Премьер лига09 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:58
453
1
Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки
Начало товарищеского матча 8 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30
09 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:58
453
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30
Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).
Читайте также:Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стартовые составы на матч Динамо Киев – Кудровка
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 09 февраля 2026, 07:55 1
Златан и олимпийский факел: еще один культовый момент легенды
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 14
«Милан» следит за украинским игроком
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Футбол | 09.02.2026, 06:42
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
А хто це Дикий?
Популярные новости
07.02.2026, 10:22 12
08.02.2026, 23:42 6
08.02.2026, 03:50
08.02.2026, 10:44 4
08.02.2026, 19:16 21
07.02.2026, 09:14 3
08.02.2026, 09:35 24