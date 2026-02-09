Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Динамо Киев
09.02.2026 10:30 - : -
Кудровка
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:58
453
1

Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки

Начало товарищеского матча 8 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

09 февраля 2026, 09:49 | Обновлено 09 февраля 2026, 09:58
453
1 Comments
Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки
Коллаж Sport.ua

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Стартовые составы на матч Динамо Киев – Кудровка

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
