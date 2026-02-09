Два украинских клуба проводят контрольный матч между собой на сборах в Турции.

9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Инфографика