Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 09:52 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:04
150
1

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка

9 февраля в 10:30 пройдет товарищеский матч на сборах в Турции

09 февраля 2026, 09:52 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:04
150
1 Comments
Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка
Коллаж Sport.ua

Два украинских клуба проводят контрольный матч между собой на сборах в Турции.

9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30

Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.

Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).

Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка

Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.

За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.

Инфографика

По теме:
Динамо – Кудровка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Время начала матча между Динамо и Кудровкой сдвинуто. В чем причина?
Объявлен стартовый состав Динамо на товарищеский матч против Кудровки
Динамо Киев товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Кудровка Динамо - Кудровка
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика
Футбол | 09 февраля 2026, 00:32 2
В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика
В МИД Украины выступили с заявлением о скандале вокруг Михаила Мудрика

Украинец напомнил полякам о Волыни

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08 февраля 2026, 12:00 10
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам ближневосточного футбола все же стоит быть крайне осторожными

У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Футбол | 08.02.2026, 09:35
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
У Мудрика новые неприятности. Грозит пожизненная дисквалификация
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Футбол | 09.02.2026, 07:53
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Трубину и Судакову вынесли вердикт за матч чемпионата Португалии
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Футбол | 08.02.2026, 17:25
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
vovei
Правильно. Чтоб этого Короваева больше не видеть. Нервы не выдерживают
Ответить
0
Популярные новости
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
Источник: Усик осуществил мечту Турки Аль-Шейха и проведет сенсационный бой
07.02.2026, 08:34 9
Бокс
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 12
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
ОФИЦИАЛЬНО. Александр Усик объявил о большом боксерском шоу
07.02.2026, 09:14 3
Бокс
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
Йожеф САБО: «Это такой ублюдок, сидит на деньгах, его н***й гнать надо»
07.02.2026, 08:12 6
Футбол
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
08.02.2026, 19:16 21
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
Зинченко отказался играть за 19-кратного чемпиона по политическим причинам
08.02.2026, 23:42 6
Футбол
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
Лионель Месси выбрал себе новый клуб. Аргентинец вернется в Европу
08.02.2026, 10:44 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем