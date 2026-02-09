Где смотреть онлайн товарищеский матч Динамо – Кудровка
9 февраля в 10:30 пройдет товарищеский матч на сборах в Турции
Два украинских клуба проводят контрольный матч между собой на сборах в Турции.
9 февраля в 10:30 встречаются Динамо Киев и команда Кудровка.
Начало товарищеского матча 9 февраля сдвинуто с 10:00 на 10:30
Динамо и Кудровка проводят зимние учебно-тренировочные сборы в Турции.
Киевское Динамо занимает 4-е место в УПЛ (26 очков), а Кудровка идет на 13-й позиции (15 баллов).
Видеотрансляция матча, по решению руководства клуба Динамо Киев, не проводится.
За текстовой трансляцией можно следить в соцсетях киевского клуба.
