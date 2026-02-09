С голом Супряги. Эпицентр выиграл спарринг у команды Тобол из Казахстана

8 февраля каменец-подольский Эпицентр в Турции провел 5-й контрольный матч.

На этот раз соперником стал Тобол, бронзовый призер первенства Казахстана и действующий обладатель Кубка Казахстана. Команда УПЛ одержала уверенную победу (3:0).

В первом тайме Эпицентр полностью доминировал на поле. Создавал моменты, но не мог реализовать их до 39-й минуты, когда передачу Станислава Кристина замкнул Карлос Рохас.

А после перерыва удалось забить еще дважды. Сначала на 63-й минуте навес от Кирюханцева замкнул Вадим Сидун. А на 85-й минуте прострел Андрея Маткевича в одно касание в ворота соперника перевел Владислав Супряга.

Эпицентр одержал свою четвертую победу на сборах в Турции и продолжает готовиться к весенней части чемпионата Украины. Следующим соперником будет немецкий Фрайберг.

Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция

Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0

Голы: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85

Видео голов и обзор матча

Фото