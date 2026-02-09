Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Супряги. Эпицентр выиграл спарринг у команды Тобол из Казахстана
Товарищеские матчи
Эпицентр
08.02.2026 12:00 – FT 3 : 0
Тобол
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2026, 10:34 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:43
243
0

С голом Супряги. Эпицентр выиграл спарринг у команды Тобол из Казахстана

Украинская команда забила соперникам три безответных гола

09 февраля 2026, 10:34 | Обновлено 09 февраля 2026, 10:43
243
0
С голом Супряги. Эпицентр выиграл спарринг у команды Тобол из Казахстана
ФК Эпицентр

8 февраля каменец-подольский Эпицентр в Турции провел 5-й контрольный матч.

На этот раз соперником стал Тобол, бронзовый призер первенства Казахстана и действующий обладатель Кубка Казахстана. Команда УПЛ одержала уверенную победу (3:0).

В первом тайме Эпицентр полностью доминировал на поле. Создавал моменты, но не мог реализовать их до 39-й минуты, когда передачу Станислава Кристина замкнул Карлос Рохас.

А после перерыва удалось забить еще дважды. Сначала на 63-й минуте навес от Кирюханцева замкнул Вадим Сидун. А на 85-й минуте прострел Андрея Маткевича в одно касание в ворота соперника перевел Владислав Супряга.

Эпицентр одержал свою четвертую победу на сборах в Турции и продолжает готовиться к весенней части чемпионата Украины. Следующим соперником будет немецкий Фрайберг.

Товарищеский матч. 9 февраля 2026. Турция

Эпицентр (Украина) – Тобол (Казахстан) – 3:0

Голы: Рохас, 39, Сидун, 62, Супряга, 85

Видео голов и обзор матча

Фото

По теме:
Динамо – Иберия 1999. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Заря – Гагра. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Динамо – Кудровка. Видео голов и обзор матча (обновляется)
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владислав Супряга видео голов и обзор контрольные матчи УПЛ Эпицентр Каменец-Подольский Тобол Вадим Сидун
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
Футбол | 09 февраля 2026, 08:44 0
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате
«Мы теряем его». Мичел разочаровал фанатов Жироны новостью о Ванате

Замена Владислава была вынужденной – он получил травму

Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Футбол | 09 февраля 2026, 06:24 4
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам
Динамо официально обратилось к недовольным болельщикам

Киевляне будут проводить следующие товарищеские матчи в закрытом формате

Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Футбол | 08.02.2026, 12:00
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Футбол | 08.02.2026, 19:16
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Футбол | 09.02.2026, 10:10
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Наставник Аякса отреагировал на дебют Зинченко в чемпионате Нидерландов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 5
Футбол
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
09.02.2026, 01:55 2
Футбол
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
Суперматч на десять голов: Франция и Хорватия сразились за бронзу Евро
07.02.2026, 19:12 1
Футзал
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
Восемь голов: Португалия и Испания определили победителя чемпионата Европы
07.02.2026, 22:31 3
Футзал
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
«Король Украины». Динамо сообщило о возвращении именитого футболиста
07.02.2026, 10:22 13
Футбол
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов
08.02.2026, 17:25 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем