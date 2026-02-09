Дебют Зинченко за Аякс, камбек Ман Сити, прыжок Магучих, 8 место в эстафете

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 8 февраля.

1A. Дебют Зинченко! АЗ Алкмаар и Аякс сыграли матч чемпионата Нидерландов

Амстердамская команда сумела вырвать ничью

1B. Фантастическая развязка. Ман Сити одержал волевую победу над Ливерпулем

«Энфилд» увидел очередной сказочный матч, но оттого не слишком счастлив

2A. Мбаппе добил на 90+1-й. Реал одолел Валенсию и продолжает погоню за Барсой

Сливочные выиграли матч 23-го тура Ла Лиги у летучих мышей со счетом 2:0

2B. Незабитый пенальти на 90+8. Жирона упустила победу над Севильей

Матч завершился со счетом 1:1

3A. Шок для Де Дзерби. ПСЖ без Забарного уничтожил Марсель

Матч завершился со счетом 5:0

3B. Бенфика с украинцами вырвала победу в чемпионате Португалии

Матч с Алверкой завершился со счетом 2:1

4. ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал новый контракт с бразильським футболистом

Педро Энрике продлил соглашение с горняками до 2030 года

5. Магучих выиграла в Карлсруэ с результатом 2,01 м, Левченко – вторая

Юлия Левченко взяла планку на высоте 1.96 м

6A. Главное событие в Америке. Определен победитель матча за Супербоул 2026

Сиэтл Сихоукс завоевал трофей, обыграв Нью-Ингленд Пэтриотс со счетом 29:13

6B. Чемпион мира по снукеру завоевал трофей World Grand Prix в Гонконге

Чжао Синьтун в финале переиграл Чжана Анду со счетом 10:6

6C. Донченко разбил Мороно. Сделал ровно то, что был должен

Хотя досрочную победу одержать и не удалось

7A. Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду

Владислав и Александр проиграли парный матч, Кнафф и Родеш одержали победу

7B. Украина – Люксембург – 1:3. Овчаренко напоследок принес единственное очко

Александр переиграл Рафаэля Кальци в двух сетах в 4-м матче противостояния

8A. ОИ-2026. Без командного рекорда. Украина – в топ-10 смешанной гонки

Украинские биатлонисты показали восьмой результат

8B. ОИ-2026. Его не остановить. Клэбо выиграл золото скиатлона в Италии

Йоханнес уничтожил соперников на последних метрах

8C. ОИ-2026. Падение Вонн, дебют украинки. Как прошел женский даунхилл

Определена первая золотая медалистка среди горнолыжниц на Играх

8D. В сноубординге определены медалисты ОИ в параллельном гигантском слаломе

Украинская спортсменка Аннамари Данча выбыла из соревнований в квалификации

8E. Фигурное катание. Определен победитель командных соревнований на ОИ-2026

Сборная США не оставила шансов соперникам и взяла золото

9A. Драма Вонн, сенсация от Ледецкой, неудача Данчи. Как прошел 2-й день ОИ

Sport.ua подытживает воскресенье на Олимпиаде в Милане-Кортине

9B. Медальный зачет ОИ-2026. Определен лидер: у них уже три золота

Норвегия с 6 медалями занимает первую позицию в общем рейтинге

10A. Саудовская Про-лига публично осадила Роналду. Но рискует потерпеть крах

В отношениях с Криштиану боссам все же стоит быть крайне осторожными

10B. Задача для Пепа. Почему Ман Сити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу

О главной преграде «горожан» на пути к титулу