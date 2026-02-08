Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду

8 февраля продолжилось матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люкембурга.

В третьей игре поединка на корте сошлись тандемы Владислав Орлов / Александр Овчаренко и Алекс Кнафф / Крис Родеш. Украинцы проиграли парный матч в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой Группы

Украина – Люксембург. Третий матч, 8 февраля

Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Алекс Кнафф / Крис Родеш – 4:6, 2:6

Кнафф и Родеш принесли команде Люксембурга третье, решающее очко. 7 числа Крис Родеш одолел Алексея Крутых, а Алекс Кнафф справился с Владиславом Орловым.

Украина проиграла Люксембургу противостояние со счетом 0:3. Сине-желтые опустились во Вторую Мировую группу, где весной будут бороться за право сыграть в Плей-офф Первой Мировой группы.

Украина – Люксембург – 0:3