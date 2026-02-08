Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду
Кубок Дэвиса
08 февраля 2026, 14:01 | Обновлено 08 февраля 2026, 14:29
319
3

Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду

Владислав и Александр проиграли парный матч – Кнафф и Родеш одержали общую победу

08 февраля 2026, 14:01 | Обновлено 08 февраля 2026, 14:29
319
3 Comments
Украина – Люксембург – 0:3. Орлов и Овчаренко не сумели подарить надежду
ФТУ. Александр Овчаренко и Владислав Орлов

8 февраля продолжилось матчевое противостояние Плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными Украины и Люкембурга.

В третьей игре поединка на корте сошлись тандемы Владислав Орлов / Александр Овчаренко и Алекс Кнафф / Крис Родеш. Украинцы проиграли парный матч в двух сетах.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой Группы

Украина – Люксембург. Третий матч, 8 февраля

Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Алекс Кнафф / Крис Родеш – 4:6, 2:6

Кнафф и Родеш принесли команде Люксембурга третье, решающее очко. 7 числа Крис Родеш одолел Алексея Крутых, а Алекс Кнафф справился с Владиславом Орловым.

Украина проиграла Люксембургу противостояние со счетом 0:3. Сине-желтые опустились во Вторую Мировую группу, где весной будут бороться за право сыграть в Плей-офф Первой Мировой группы.

Украина – Люксембург – 0:3

  • Алексей Крутых – Крис Родеш – 3:6, 1:6
  • Владислав Орлов– Алекс Кнафф – 6:7 (2:7), 2:6
  • Владислав Орлов / Александр Овчаренко – Алекс Кнафф / Крис Родеш – 4:6, 2:6

По теме:
Украина – Люксембург. Кубок Дэвиса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина – Люксембург – 0:2. Орлов в двух сетах проиграл Кнаффу
Владислав Орлов – Алекс Кнафф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Дэвиса Алекс Кнафф Владислав Орлов Александр Овчаренко сборная Украины по теннису сборная Люксембурга по теннису Люксембург - Украина
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
pzs123456
Просто уродці якісь. Чмошнікі чоловічи. Ганьба чоловічому українському тенісу та його президентові.
Ответить
+2
Сергей Викторович
Лучше бы заявили Свитолину и Костюк.
Ответить
0
introvert
Ось так от. В розрізі чоловічого тенісу ми карликова країна, а Люксембург - наддержава))
Ответить
0
