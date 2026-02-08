Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»
Красничи уверен в силе команды
Защитник Илир Красничи, который зимой перебрался из Колоса в Полесье, уверен, что житомирская команда уже в этом сезоне может бороться за чемпионство УПЛ.
«Чемпионат в Украине – очень непредсказуемый. Здесь любая команда может потерять очки в любой игре. Даже в поединке с аутсайдером. И это хорошо, потому что можно без проблем бороться за первое место».
«Да мы будем бороться за первое место, как я думаю. Потому что здесь очень хорошая команда. Так почему бы и нет? Почему бы нет?», – сказал Красничи.
Полесье ушло на зимний перерыв на третьей позиции с отставанием от ЛНЗ и Шахтера в 5 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги
Рассказываем о главной преграде «горожан» на пути к титулу