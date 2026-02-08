Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»
Украина. Премьер лига
08 февраля 2026, 14:17 | Обновлено 08 февраля 2026, 14:22
170
0

Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»

Красничи уверен в силе команды

08 февраля 2026, 14:17 | Обновлено 08 февраля 2026, 14:22
170
0
Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»
ФК Полесье. Илир Красничи

Защитник Илир Красничи, который зимой перебрался из Колоса в Полесье, уверен, что житомирская команда уже в этом сезоне может бороться за чемпионство УПЛ.

«Чемпионат в Украине – очень непредсказуемый. Здесь любая команда может потерять очки в любой игре. Даже в поединке с аутсайдером. И это хорошо, потому что можно без проблем бороться за первое место».

«Да мы будем бороться за первое место, как я думаю. Потому что здесь очень хорошая команда. Так почему бы и нет? Почему бы нет?», – сказал Красничи.

Полесье ушло на зимний перерыв на третьей позиции с отставанием от ЛНЗ и Шахтера в 5 очков.

По теме:
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
«Я буду скучать». Фаал пояснил трансфер из Руха в Карпаты
Педро ЭНРИКЕ: «Просто благодарю Бога и Шахтер»
Полесье Житомир Украинская Премьер-лига Илир Красничи чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 07 февраля 2026, 21:12 1
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей
Зимние сборы клубов УПЛ 2026: расписание и результаты контрольных матчей

Sport.ua следит за учебно-тренировочными сборами команд Украинской Премьер-лиги

Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу
Футбол | 08 февраля 2026, 10:52 0
Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу
Задача для Пепа: почему МанСити проигрывает чемпионскую гонку Арсеналу

Рассказываем о главной преграде «горожан» на пути к титулу

Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпийские игры | 08.02.2026, 08:27
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
Олимпиада-2026. День 2. Анонс событий
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Футбол | 07.02.2026, 17:00
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
Футбол | 07.02.2026, 13:23
В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
В украинский футбол может вернуться клуб, который ранее выступал в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 87
Футбол
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
Определен лучший футболист в истории. Пеле – 3-й. Кто лидер?
07.02.2026, 03:02 41
Футбол
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
Теренс КРОУФОРД: «Он не ушел вовремя из бокса, посмотрите, что с ним стало»
07.02.2026, 06:02
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем