Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»

Защитник Илир Красничи, который зимой перебрался из Колоса в Полесье, уверен, что житомирская команда уже в этом сезоне может бороться за чемпионство УПЛ.

«Чемпионат в Украине – очень непредсказуемый. Здесь любая команда может потерять очки в любой игре. Даже в поединке с аутсайдером. И это хорошо, потому что можно без проблем бороться за первое место».

«Да мы будем бороться за первое место, как я думаю. Потому что здесь очень хорошая команда. Так почему бы и нет? Почему бы нет?», – сказал Красничи.

Полесье ушло на зимний перерыв на третьей позиции с отставанием от ЛНЗ и Шахтера в 5 очков.