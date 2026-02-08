Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уже в расположении команды. Ворскла арендует полузащитника клуба УПЛ
Украина. Первая лига
08 февраля 2026, 15:15 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:16
219
0

Уже в расположении команды. Ворскла арендует полузащитника клуба УПЛ

Иван Головкин сменит команду

08 февраля 2026, 15:15 | Обновлено 08 февраля 2026, 15:16
219
0
Уже в расположении команды. Ворскла арендует полузащитника клуба УПЛ
ФК Заря. Иван Головкин

Полузащитник «Зари» Иван Головкин перейдет в перволиговую «Ворсклу», сообщает UA-Футбол.

25-летний футболист уже присоединился к расположению команды на зимних сборах.

По информации источника, Головкин будет выступать за «зелено-белых» на правах аренды до конца сезона.

В «Зарю» Иван перешел в 2023 году из «Ингульца». Основным игроком он стать не сумел и с тех пор выходил на поле лишь четыре раза – каждый раз на замену, а больше всего времени получил еще в конце сезона 2023/24 в игре с ЛНЗ (24 минуты). В сезоне 2025/26 он провел на поле три минуты во встрече с «Эпицентром» (2:1).

Предыдущие два сезона Головкин выступал на правах аренды за «Минай» и «Колос-2».

Ранее сообщалось, что защитник «Ворсклы» может вернуться в УПЛ.

По теме:
Куда после Барселоны: Левандовски получил большое предложение
Новичок Полесья: «Будем без проблем бороться за титул УПЛ»
Проблемы Динамо: минус основной вратарь, защитник и хавбек
Иван Головкин Украинская Премьер-лига Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Ворскла Полтава Заря Луганск трансферы трансферы УПЛ
Иван Чирко Источник: UA-Football
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
Футбол | 07 февраля 2026, 17:00 0
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали
ОФИЦИАЛЬНО. Матч между Севильей и Жироной перенесен. Известны детали

Причиной стали плохие погодные условия

Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Футбол | 08 февраля 2026, 09:55 10
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко
Один из самых больших клубов в истории рассматривает подписание Шапаренко

«Милан» следит за украинским игроком

Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Волейбол | 08.02.2026, 03:50
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Бенфика с украинцем одержала волевую победу в выездном матче
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Футбол | 08.02.2026, 14:05
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Мичел сказал, при каком условии покинет Жирону
Равный дебют Украины и японская рокировка. Как прошел 1-й день ОИ
Олимпийские игры | 08.02.2026, 08:59
Равный дебют Украины и японская рокировка. Как прошел 1-й день ОИ
Равный дебют Украины и японская рокировка. Как прошел 1-й день ОИ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
Дебютная шайба и голы в большинстве. Сборная Украины обыграла Польшу
06.02.2026, 19:25 5
Хоккей
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 2
Бокс
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
06.02.2026, 12:24 26
Олимпийские игры
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
Чемпионат Европы: финал и матч за третье место
06.02.2026, 20:24
Футзал
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
07.02.2026, 06:32 5
Футбол
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
Динамо потерпело неудачу. Нападающий отказался играть в Украине из-за войны
07.02.2026, 08:55 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла категорическое решение по Довбику
06.02.2026, 09:10 12
Футбол
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
Виктор Леоненко решил разорвать отношения с легендой Динамо
07.02.2026, 04:02
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем