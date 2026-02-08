Уже в расположении команды. Ворскла арендует полузащитника клуба УПЛ
Иван Головкин сменит команду
Полузащитник «Зари» Иван Головкин перейдет в перволиговую «Ворсклу», сообщает UA-Футбол.
25-летний футболист уже присоединился к расположению команды на зимних сборах.
По информации источника, Головкин будет выступать за «зелено-белых» на правах аренды до конца сезона.
В «Зарю» Иван перешел в 2023 году из «Ингульца». Основным игроком он стать не сумел и с тех пор выходил на поле лишь четыре раза – каждый раз на замену, а больше всего времени получил еще в конце сезона 2023/24 в игре с ЛНЗ (24 минуты). В сезоне 2025/26 он провел на поле три минуты во встрече с «Эпицентром» (2:1).
Предыдущие два сезона Головкин выступал на правах аренды за «Минай» и «Колос-2».
Ранее сообщалось, что защитник «Ворсклы» может вернуться в УПЛ.
