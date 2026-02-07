Есть три претендента. Защитник Ворсклы может вернуться в УПЛ

Правый защитник «Ворсклы» Тарас Дмитрук в ближайшее время может вернуться в Украинскую Премьер-лигу.

Как сообщает UA-Футбол, вариант с подписанием 25-летнего защитника рассматривают сразу три клуба – «Александрия», «Верес» и «Эпицентр».

Также предметный интерес к Дмитруку проявляет зарубежный клуб, но какой именно – источник не уточняет.

Летом 2025 года после ухода из «Миная» Дмитрук рассматривал сразу два варианта продолжения карьеры – «Кудровку» и «Ворсклу». Однако тогда предложение полтавчан оказалось более привлекательным.

В составе «Ворсклы» Дмитрук дебютировал в УПЛ в сезоне 2019/20 и провёл за полтавчан три матча. Ещё 39 матчей в УПЛ Тарас сыграл в составе «Миная».

В текущем сезоне Первой лиги Тарас принял участие в 17 матчах во всех турнирах и отдал одну результативную передачу.