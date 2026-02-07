Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
«Александрия» договорилась о сотрудничестве с 26-летним Папа Ндиага Яде
Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед возобновлением чемпионата.
По информации ТаТоТаке, «горожане» договорились о сотрудничестве с вингером сборной Мавритании Папа Ндиага Яде. Высокий (185 см) левша способен сыграть как основного, так и оттянутого форварда, а также закрыть позицию вингера.
«Александрия» подпишет легионера на условиях полноценного трансфера, однако детали сделки не разглашаются.
До июля 2019 года Яде играл в чемпионате Сенегала, после чего перебрался во Францию, где защищал цвета «Труа», «Меца» и КРМ. В июле 2024-го присоединился к «Шерифу» из Молдовы.
В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста сборной Мавритании составляет 450 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вместе со своей компанией Usyk 17 организует вечер бокса в Украине
Бывший наставник академии «Динамо» Александр Сытник рассказал, как переходил работать в «Шахтер»