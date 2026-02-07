Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании
Украина. Премьер лига
Клуб Украинской Премьер-лиги подписал нападающего сборной Мавритании

«Александрия» договорилась о сотрудничестве с 26-летним Папа Ндиага Яде

Getty Images/Global Images Ukraine. Папа Ндиага Яде

Серебряный призер Украинской Премьер-лиги – «Александрия» – продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления перед возобновлением чемпионата.

По информации ТаТоТаке, «горожане» договорились о сотрудничестве с вингером сборной Мавритании Папа Ндиага Яде. Высокий (185 см) левша способен сыграть как основного, так и оттянутого форварда, а также закрыть позицию вингера.

«Александрия» подпишет легионера на условиях полноценного трансфера, однако детали сделки не разглашаются.

До июля 2019 года Яде играл в чемпионате Сенегала, после чего перебрался во Францию, где защищал цвета «Труа», «Меца» и КРМ. В июле 2024-го присоединился к «Шерифу» из Молдовы.

В нынешнем сезоне провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Трансферная стоимость футболиста сборной Мавритании составляет 450 тысяч евро.

Николай Тытюк Источник: ТаТоТаке
Комментарии
