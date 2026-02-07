Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
07 февраля 2026, 12:12
Реал бесплатно подпишет топ-игрока Ливерпуля. Уже предложили контракт

Мадридский клуб заинтересован в услугах защитника сборной Франции Ибраима Конате

Реал бесплатно подпишет топ-игрока Ливерпуля. Уже предложили контракт
Getty Images/Global Images Ukraine. Ибраима Конате

Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона.

Контракт 26-летнего футболиста истекает через полгода и француз не собирается продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами», несмотря на все попытки английского гранда оставить важного футболиста.

По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах Конате заинтересован мадридский «Реал», который намерен подписать защитника на правах свободного агента во время летнего трансферного окна.

Королевский клуб предложил Конате контракт до лета 2031 года.

Ибраима присоединился к «Ливерпулю» в июле 2021 года из немецкого РБ Лейпциг за 40 миллионов евро. В составе «красных» защитник провел 163 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.

