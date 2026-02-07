Реал бесплатно подпишет топ-игрока Ливерпуля. Уже предложили контракт
Мадридский клуб заинтересован в услугах защитника сборной Франции Ибраима Конате
Защитник английского «Ливерпуля» и сборной Франции Ибраима Конате с высокой вероятностью покинет Премьер-лигу после завершения нынешнего сезона.
Контракт 26-летнего футболиста истекает через полгода и француз не собирается продлевать сотрудничество с «мерсисайдцами», несмотря на все попытки английского гранда оставить важного футболиста.
По информации инсайдера Николо Скиры, в услугах Конате заинтересован мадридский «Реал», который намерен подписать защитника на правах свободного агента во время летнего трансферного окна.
Королевский клуб предложил Конате контракт до лета 2031 года.
Ибраима присоединился к «Ливерпулю» в июле 2021 года из немецкого РБ Лейпциг за 40 миллионов евро. В составе «красных» защитник провел 163 матча, в которых забил семь голов и отдал четыре ассиста.
