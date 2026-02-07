Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Товарищеские матчи
Рух Львов
07.02.2026 12:30 - : -
Триглав
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 12:45 | Обновлено 07 февраля 2026, 12:52
Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 7 февраля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча

Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Рух Львов

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

7 февраля в 12:30 встречаются Рух Львов и Триглав из Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.

Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

