07 февраля 2026, 12:45
Рух Львов – Триглав. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 7 февраля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
7 февраля в 12:30 встречаются Рух Львов и Триглав из Словении.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Рух проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Словении.
Рух занимает 10-е место в УПЛ (19 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Анонс матча
Анонс матча
