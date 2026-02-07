Самсунспор – Трабзонспор. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

7 февраля на «Самсун 19 Майич» пройдет матч 21-го тура Суперлиги Турции, в котором «Самсунспор» встретится с «Трабзонспором». Поединок начнется в 19:00 по киевскому времени.

«Самсунспор»

Команда стала настоящей сенсацией в прошлом сезоне. Тогда недавний новичок (вернулся из Первой Лиги в 2023-м, до этого проведя на таком уровне только год) сумел резко прибавить и опередить ряд более статусных коллективов, став третьим в Суперлиге. Таким образом, Томас Райс со своими подопечными пробились в еврокубки!

Там, правда, сразу претерпели неудачу – в Лиге Европы в квалификации проиграли «Панатинаикосу» (1-2 и 0-0). Но в Лиге конференций получилось выйти в плей-офф – вскоре там играть со «Шкендией-79». На внутренней арене такое усложнение календаря сказалось. Даже сейчас, на фоне нынешней беспроигрышной серии, что длится с середины прошлого месяца, получается только поравняться с «Истанбулом», что идет на шестой позиции.

«Трабзонспор»

Клуб считается лучшим в стране за пределами Стамбула. И подтвердил это недавно, вернув себе чемпионский титул. Вот только в прошлом сезоне на фоне тренерской чехарды случился провал, когда финишировали за пределами зоны еврокубков. Да, при Текке, что стал наставником менее года назад, пытались не без успеха прибавить, и даже было достигнуто финала кубка. Но все же там ожидаемо проиграли «Галатасараю».

Зато сейчас команда действительно хороша. И отметим, что в обороне она во многом опирается на надежную игру Батагова, а в атаке важна настырность и креатив Зубкова (а вот Сикан разочаровал и уже в «Андерлехте»). Впрочем, и летние новички хороши: Онана мало пропускает, Онуачу уже наколотил чертову дюжину голов. Как итог, уже набрано 42 очка – больше только у «Фенербахче» и «Галатасарая».

Статистика личных встреч

Оба крайних поединка, в 2025-м году, приносили результативные ничьи.

Прогноз

Букмекерские конторы не видят в этой паре явного фаворита. Тут лучше применить нейтральный вариант со ставкой на «тотал больше 2,5 забитых голов» (коэффициент – 1,98).