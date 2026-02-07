Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Названа пятерка лучших украинских вратарей здесь и сейчас
Украина. Премьер лига
07 февраля 2026, 14:44 |
Названа пятерка лучших украинских вратарей здесь и сейчас

Лауреатов определил известный в прошлом своими бомбардирскими способностями голкипер Михаил Бурч

Названа пятерка лучших украинских вратарей здесь и сейчас
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

За свою карьеру экс-вратарь «Волыни» и «Вереса» Михаил Бурч в высшей лиге чемпионата Украины забил пять мячей, что является рекордом для отечественных голкиперов. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Бурч рассказал немало интересного на эту тему, а также определил пятерку лучших на данный момент украинских вратарей.

– Без сомнения, что первым номером я назову Анатолия Трубина из «Бенфики», – сказал Бурч. – Я не могу выделить у него какое-то одно качество, за что он силен. У Анатолий все ровно, а это хороший знак для голкипера.

Ну а далее по списку я бы так расставил лауреатов: Андрей Лунин («Реал»), Дмитрий Ризнык («Шахтер»), Георгий Бущан («Полесье») и Евгений Волынец («Полесье»).

Анатолий Трубин Бенфика Андрей Лунин Реал Мадрид Дмитрий Ризнык Шахтер Донецк Георгий Бущан Полесье Житомир Евгений Волынец
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
