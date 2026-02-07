Названа пятерка лучших украинских вратарей здесь и сейчас
Лауреатов определил известный в прошлом своими бомбардирскими способностями голкипер Михаил Бурч
За свою карьеру экс-вратарь «Волыни» и «Вереса» Михаил Бурч в высшей лиге чемпионата Украины забил пять мячей, что является рекордом для отечественных голкиперов. В эксклюзивном интервью сайту Sport.ua Бурч рассказал немало интересного на эту тему, а также определил пятерку лучших на данный момент украинских вратарей.
– Без сомнения, что первым номером я назову Анатолия Трубина из «Бенфики», – сказал Бурч. – Я не могу выделить у него какое-то одно качество, за что он силен. У Анатолий все ровно, а это хороший знак для голкипера.
Ну а далее по списку я бы так расставил лауреатов: Андрей Лунин («Реал»), Дмитрий Ризнык («Шахтер»), Георгий Бущан («Полесье») и Евгений Волынец («Полесье»).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бывший наставник киевлян выделил полузащиту
В субботу, 7 февраля, будет разыграно пять комплектов наград