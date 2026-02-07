Украина – Люксембург – 0:1. Крутых проиграл 138-й ракетке мира

В плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса встречаются сборные Украины и Люксембурга. В первом матче сыграли Алексей Крутых и 138 ракетка мира Крис Родеш.

Крис Родеш считался фаворитом, что и доказал на корте. Первый сет Родеш выиграл со счетом 6:3.

Во втором сете преимущество игрока из Люксембурга было еще более ощутимо. Родеш выиграл 6:1 и принес своей сборной первое очко.

Во втором поединке, который также пройдет 7 февраля, сыграют Владислав Орлов и Алекс Кнафф.

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы

Украина – Люксембург. Первый матч, 7 февраля

Алексей Крутых – Крис Родеш – 3:6, 1:6