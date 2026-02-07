Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании
Товарищеские матчи
Карпаты Львов
07.02.2026 13:00 – FT 0 : 1
ГАИС
Украина. Премьер лига
Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании

«Львы» проиграли ФК ГАИС, пропустив в начале второго тайма

Карпаты минимально уступили шведскому клубу на сборах в Испании
ФК Карпаты.

Львовские Карпаты продолжают готовиться ко второй части сезона Украинской Премьер-лиги.«Львы» проводят учебно-тренировочные сборы в Испании.

В субботу, 7 февраля, подопечные Франа Фернандеса минимально уступили (0:1) шведскому ФК ГАИС, пропустив единственный гол на старте второго тайма.

Поединок активнее начали шведы, которые выполнили три корнера у ворот зелено-белых. Впрочем, карпатовцы сумели удачно отобороняться и отвели угрозу от собственных владений. Львовяне ответили своим стандартом. Стенио оказался на газоне после борьбы с игроком ГАИС и получил штрафной удар. Денис Мирошниченко выполнил подачу, но подопечные Фредрика Хольмберга выбили мяч со своей штрафной.

На 12-й минуте у шведской команды была возможность открыть счет. После небольшого «пожара» в штрафной площадке «Карпат» мяч оказался у нанесшего удара Сэмюэля Солтера – его попытку заблокировали защитники «львов». Практически в следующей атаке карпатовцы ответили своей возможностью. Мирошниченко пробил издалека, но Андреас Хермансен парировал этот удар.

Впоследствии карпатовцы заработали право на штрафной удар, который они быстро разыграли. Атака завершилась ударом от Амвросия Чачуа – мяч пролетел над поперечиной.

В середине первой половины встречи темп игры снизился, команды больше владели мячом в центре поля, почти не создавая опасных моментов. В конце первого тайма «львы» не использовали лучшую возможность открыть счет в матче. Пауло Витор вошел в штрафную и пробил, однако его удар Хермансен перевел в поперечину. Первым на добивании оказался Артур Шах, однако его выстрел заблокировал защитник и голкипер шведов успел среагировать на этот момент и поймал мяч.

В начале второго тайм «Карпаты» создали прекрасную возможность отличиться. Ян Костенко выполнил навес с правого фланга на пробившего головой Стенио – стойка спасла ГАИС. Вместо этого шведы свою возможность реализовали. На 56-й минуте Густав Лундгрен подал с правого фланга в штрафную «зелено-белых», где Солтер точным ударом в касание переправил мяч в сетку.

После пропущенного гола карпатовцы пытались сразу восстановить паритет, обостряя игру впереди. Впрочем, ГАИС надежно оборонялся, практически не давая возможности «Карпатам» наносить удары по воротам. До финального свистка команды обменивались моментами, но больше забитых мячей в этом матче не было.

Контрольные матчи. 7 февраля.

Карпаты – ГАИС – 0:1

Гол: Солтер, 56

По теме:
Шахтер Донецк – Динамо Тбилиси. Видео голов и обзор (обновляется)
Первый тайм Шахтера. Горняки пропустили дважды, но забили три гола
Рух – Рудеш. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ГАИС чемпионат Украины по футболу чемпионат Швеции по футболу Карпаты Львов контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
