Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
07 февраля 2026, 06:32 |
Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону

Егор Ярмолюк рассказал о своих мечтах

Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Украинский защитник Егор Ярмолюк рассказал о своих амбициях в Европе. Игрок сборной Украины сейчас сосредоточен на выступлениях за английский «Брентфорд», однако мечтает о переходе в топ-клуб.

«Конечно, приятно слышать об интересе ко мне, но я концентрируюсь на своей игре. О всех слухах узнаю из интернета. Если буду становиться лучше, тогда может появиться шанс в топ-клубе. Моей мечтой является Барселона, туда хотел бы попасть», – заявил Ярмолюк.

В этом сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.

zelc006
Гоша-Діамант! Суперпогремуха!
