Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону
Егор Ярмолюк рассказал о своих мечтах
Украинский защитник Егор Ярмолюк рассказал о своих амбициях в Европе. Игрок сборной Украины сейчас сосредоточен на выступлениях за английский «Брентфорд», однако мечтает о переходе в топ-клуб.
«Конечно, приятно слышать об интересе ко мне, но я концентрируюсь на своей игре. О всех слухах узнаю из интернета. Если буду становиться лучше, тогда может появиться шанс в топ-клубе. Моей мечтой является Барселона, туда хотел бы попасть», – заявил Ярмолюк.
В этом сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Криворожский Кривбасс официально исключен из состава участников баскетбольной Суперлиги
Дарья Бондарь «раздала красоту» и покорила соцсети