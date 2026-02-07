Один из главных бриллиантов сборной Украины настроен перейти в Барселону

Украинский защитник Егор Ярмолюк рассказал о своих амбициях в Европе. Игрок сборной Украины сейчас сосредоточен на выступлениях за английский «Брентфорд», однако мечтает о переходе в топ-клуб.

«Конечно, приятно слышать об интересе ко мне, но я концентрируюсь на своей игре. О всех слухах узнаю из интернета. Если буду становиться лучше, тогда может появиться шанс в топ-клубе. Моей мечтой является Барселона, туда хотел бы попасть», – заявил Ярмолюк.

В этом сезоне Ярмолюк провел 24 матча, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Его трансферная стоимость выросла до 25 миллионов евро.