ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года

5 февраля украинский нападающий Николай Ковталюк стал автором единственного гола «Ботошани» в выездном матче 25‑го тура чемпионата Румынии против «Стяуа» Бухарест.

Николай вышел на футбольное поле лишь на 68-й минуте, когда его команда проигрывала со счетом 0:1.

Украинцу потребовалось всего четыре минуты, чтобы выиграть единоборство после подачи с углового и отметиться голом.

Старательность Ковталюка не принесла «Ботошани» положительного результата. «Стяуа» через несколько мгновений снова вышла вперед и на этот раз удержала преимущество – 2:1.

Последний раз Николай забил аж в октябре 2025 года. Теперь на счету украинца 16 матчей, пять голов и один ассист.

Чемпионат Румынии. 25-й тур, 5 февраля

«Стяуа» Бухарест – «Ботошани» – 2:1

Голы: Тиам, 42, Олару, 74 – Ковталюк, 72

Видео голов и обзор матча: