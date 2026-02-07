ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо
Дарья Бондарь «раздала красоту» и покорила соцсети
Журналистка «Шахтер-TV» Дарья Бондарь вызвала резонанс в соцсетях, опубликовав новую фотосессию.
Эффектные кадры в элегантном черном образе подчеркнули её женственность и уверенность. Лаконичное платье, выразительные позы и стильные украшения создали атмосферу сексуального фотосета.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Подписчики засыпали Бондарь комплиментами, отметив харизму и безупречную фигуру.
Новая публикация лишь укрепила ее статус одной из самых ярких медиаперсон украинского футбольного пространства.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Николай Ковталюк пытался спасти «Ботошане» от поражения
Известный тренер – о Майконе