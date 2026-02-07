Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо
Другие новости
07 февраля 2026, 01:36 |
531
3

ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо

Дарья Бондарь «раздала красоту» и покорила соцсети

07 февраля 2026, 01:36 |
531
3 Comments
ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо
Instagram. Дарья Бондарь

Журналистка «Шахтер-TV» Дарья Бондарь вызвала резонанс в соцсетях, опубликовав новую фотосессию.

Эффектные кадры в элегантном черном образе подчеркнули её женственность и уверенность. Лаконичное платье, выразительные позы и стильные украшения создали атмосферу сексуального фотосета.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Подписчики засыпали Бондарь комплиментами, отметив харизму и безупречную фигуру.

Новая публикация лишь укрепила ее статус одной из самых ярких медиаперсон украинского футбольного пространства.

По теме:
ФОТО. Футбольная журналистка поразила своей красотой. Бюст на 10/10
ФОТО. Экс-форвард сборной Англии и Ливерпуля оказался в суде
ФОТО. Невеста футболиста Динамо впечатлила фантастической фигурой
фото Даша Савина Валерий Бондарь Шахтер Донецк lifestyle девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
Футбол | 07 февраля 2026, 02:14 0
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года
ВИДЕО. Гол за 4 минуты. Украинец впервые забил с октября 2025 года

Николай Ковталюк пытался спасти «Ботошане» от поражения

КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
Футбол | 06 февраля 2026, 08:18 2
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»
КВАРЦЯНЫЙ: «Царство небесное, погиб, его хотели сильные европейские клубы»

Известный тренер – о Майконе

AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Футбол | 06.02.2026, 19:22
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
AirPods 3 и фрибеты. Sport.ua наблюдает: третья неделя Битвы редакций!
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Олимпийские игры | 06.02.2026, 12:24
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Сегодня старт зимней Олимпиады. Чего ждать от Украины?
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Бокс | 06.02.2026, 05:22
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
contr
Максімка,  ти часто ганяєш лисого на цю Одарку!? ☝️
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gordey
Мэрлин т.е даша
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 5
Футбол
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
Криштиану Роналду выбрал себе новую команду. Он вернется в Европу
06.02.2026, 05:02 4
Футбол
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
05.02.2026, 11:31 4
Олимпийские игры
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
Депортация и уголовное дело. Михаил Мудрик попал в очередной скандал
06.02.2026, 08:42 84
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
06.02.2026, 08:00 1
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы устроим для него самый большой бой в истории бокса»
05.02.2026, 10:18
Бокс
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
Киевское Динамо выступило с официальным заявлением и признало ошибку
05.02.2026, 15:54
Футбол
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
06.02.2026, 00:02 5
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем