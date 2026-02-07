ФОТО. Журналистка Шахтера показала сексуальгын снимки. Очень горячо

Журналистка «Шахтер-TV» Дарья Бондарь вызвала резонанс в соцсетях, опубликовав новую фотосессию.

Эффектные кадры в элегантном черном образе подчеркнули её женственность и уверенность. Лаконичное платье, выразительные позы и стильные украшения создали атмосферу сексуального фотосета.

Подписчики засыпали Бондарь комплиментами, отметив харизму и безупречную фигуру.

Новая публикация лишь укрепила ее статус одной из самых ярких медиаперсон украинского футбольного пространства.