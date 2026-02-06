Тренер Жироны Мичел выступил с требованием к Ванату
Наставник хочет больше агрессии в атаке
Главный тренер «Жироны» Мичел требует от своих нападающих лучшего завершения атак.
«Мы недостаточно стремимся забивать в ситуациях, где это стоит делать. У меня такое ощущение, что мы не смогли хорошо проявить себя в завершающей стадии в матче против Овьедо.
Мне нужно помочь игроку лучше искать ворота соперника или научить этому игрока, который не обладает такой чертой. Например, у Ваната был отличный момент в прошлом матче, но ему не хватило смелости.
Нам стоит научиться лучше действовать в завершающей фазе атаки», – подчеркнул тренер.
