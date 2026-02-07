Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  А где голы? Новый тур Серии А стартовал с нулевой ничьей
Чемпионат Италии
Эллас Верона
06.02.2026 21:45 – FT 0 : 0
Пиза
Италия
07 февраля 2026, 00:08 | Обновлено 07 февраля 2026, 00:09
А где голы? Новый тур Серии А стартовал с нулевой ничьей

«Верона» и «Пиза» сильнейшего не определили

А где голы? Новый тур Серии А стартовал с нулевой ничьей
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля стартовал новый, 24-й тур итальянской Серии А матчем между «Вероной» и «Пизой».

Футбольное противостояние на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне завершилось без победителя.

Команды не реализовали свои моменты и сыграли нулевую ничью – 0:0.

Серия А. 24-й тур, 6 февраля

«Верона» – «Пиза» – 0:0

Фотогалерея матча:

Верона Пиза чемпионат Италии по футболу Серия A
