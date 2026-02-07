06.02.2026 21:45 – FT 0 : 0
А где голы? Новый тур Серии А стартовал с нулевой ничьей
«Верона» и «Пиза» сильнейшего не определили
6 февраля стартовал новый, 24-й тур итальянской Серии А матчем между «Вероной» и «Пизой».
Футбольное противостояние на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне завершилось без победителя.
Команды не реализовали свои моменты и сыграли нулевую ничью – 0:0.
Серия А. 24-й тур, 6 февраля
«Верона» – «Пиза» – 0:0
Фотогалерея матча:
