А где голы? Новый тур Серии А стартовал с нулевой ничьей

6 февраля стартовал новый, 24-й тур итальянской Серии А матчем между «Вероной» и «Пизой».

Футбольное противостояние на «Стадио Марк'Антонио Бентегоди» в Вероне завершилось без победителя.

Команды не реализовали свои моменты и сыграли нулевую ничью – 0:0.

Серия А. 24-й тур, 6 февраля

«Верона» – «Пиза» – 0:0

Фотогалерея матча: