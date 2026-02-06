Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
06 февраля 2026, 21:22 | Обновлено 06 февраля 2026, 22:27
Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсте, получив баранку в первом сете

WTA. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале украинка проиграла Соране Кырсте (Румыния, WTA 36) в двух сетах за 55 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/2 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [3] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:0, 6:3

Снигур провела первое очное противостояние против Кырсти.

Дарьа впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура. В Клуже она стартовала с квалификации и на своем пути прошла Ангелину Калинину, Алену Большову, Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона, Жаклин Кристиан и Юань Юэ.

35-летняя Кырстя, который проводит последний сезон в карьере, в финале соревнований встретится с Эммой Радукану, которая ранее одолела Александру Олейникову.

C.Пеклов
Сьогодні ми побачили ту Снігур,яку ми знали й раніше.Дива на жаль не сталося.Але все рівно молодець виграла на турнірі 5 матчів поспіль.Бажаю успіху на наступному турнірі!
+5
Олександр Науменко
Реальність, вона така. Але , на мою думку, дівчата зіграли і так назабагато.
+1
introvert
Даша як Даша. Чесно кажучи, лише безнадійно наївні оптимісти могли розраховувати на перемогу Снігур над Кирстею у неї вдома. Вчора посміхнуло, що дехто на сайті поблажливо-зверхньо ставиться до справжнього бійця Олександри, але від Дарини, виявляється, очікує титулу) 
+1
Андрій Заліщук
Якась інша Снігур сьогодні була, Саша билася до останнього, а ця вийшла і на "ат'єбісь" зіграла
-1
Олександр Кравченко
Але тепер у Снігур є супер досягнення к 23 рокам 1/2 wta .Просто ганьба ! Наче подивився безголову Ястремську .Після поразки Олійникової такого розчарування не було ,бо та ще буде прогресувати ,а ця знову на itf.
-6
