Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке

Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.

В полуфинале украинка проиграла Соране Кырсте (Румыния, WTA 36) в двух сетах за 55 минут.

WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/2 финала

Сорана Кырстя (Румыния) [3] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:0, 6:3

Снигур провела первое очное противостояние против Кырсти.

Дарьа впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура. В Клуже она стартовала с квалификации и на своем пути прошла Ангелину Калинину, Алену Большову, Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона, Жаклин Кристиан и Юань Юэ.

35-летняя Кырстя, который проводит последний сезон в карьере, в финале соревнований встретится с Эммой Радукану, которая ранее одолела Александру Олейникову.