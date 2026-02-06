Снигур проиграла полуфинальный матч на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке
Дарья не сумела навязать борьбу Соране Кырсте, получив баранку в первом сете
Украинская теннисистка Дарья Снигур (WTA 144) завершила выступления на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке, Румыния.
В полуфинале украинка проиграла Соране Кырсте (Румыния, WTA 36) в двух сетах за 55 минут.
WTA 250 Клуж-Напока. Хард в помещении, 1/2 финала
Сорана Кырстя (Румыния) [3] – Дарья Снигур (Украина) [Q] – 6:0, 6:3
Снигур провела первое очное противостояние против Кырсти.
Дарьа впервые в карьере сыграла в полуфинале на уровне Тура. В Клуже она стартовала с квалификации и на своем пути прошла Ангелину Калинину, Алену Большову, Тианцоа Сару Ракотоманга Раджаона, Жаклин Кристиан и Юань Юэ.
35-летняя Кырстя, который проводит последний сезон в карьере, в финале соревнований встретится с Эммой Радукану, которая ранее одолела Александру Олейникову.
