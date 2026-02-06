Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 15:11 |
8

Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение

«Горняки» заинтересованы в услугах флангового защитника Диего Кайто из ФК «Гойяс»

8 Comments
Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Кайто

Правый защитник бразильского ФК «Гойяс» Диего Кайто может сменить чемпионат и перебраться в Украинскую Премьер-лигу. Об этом сообщило издание PiriquitoNews.

В услугах 21-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер» – Диего сможет заменить на фланге обороны Ефима Коноплю, который отказался продлевать сотрудничество с «горняками».

По информации источника, в прошлом году украинский клуб делал первое предложение о трансфере, однако услышал отказ. На тот момент «Гойяс» не собирался отпускать футболиста.

«Шахтер» планирует отправить второе предложение, улучшив финансовые условия – после этого спортивный совет бразильского клуба сообщит о своем окончательном решении.

В составе «Гойяс» защитник провел 57 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт Диего истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.

Гойяс чемпионат Бразилии по футболу Шахтер Донецк Ефим Конопля трансферы трансферы УПЛ
Николай Тытюк Источник: Instagram
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Falko
Папери на громадянство вже підготували?
Ответить
+1
Умник
Та вже краще заявитися в Серію А Бразильську. І приймати участь в копа лібертадорес.
Правда треба тоді не порушувати ліміт на легіонерів, з Фєсуна зробити Фєсунінью
Ответить
0
ZloyDeda
Українське громадянство відразу запропонують?
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Перець
Шахтар скоро залишиться без українців змініть назву клубу на бразильський манер
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
andre_lui
Краще би в Колумбії
Ответить
0
New Zelander
Супер. Чекаємо на зборах в Туреччині
Ответить
-2
