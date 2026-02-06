Шахтер нашел замену Конопле в чемпионате Бразилии. Клуб готовит предложение
«Горняки» заинтересованы в услугах флангового защитника Диего Кайто из ФК «Гойяс»
Правый защитник бразильского ФК «Гойяс» Диего Кайто может сменить чемпионат и перебраться в Украинскую Премьер-лигу. Об этом сообщило издание PiriquitoNews.
В услугах 21-летнего футболиста заинтересован донецкий «Шахтер» – Диего сможет заменить на фланге обороны Ефима Коноплю, который отказался продлевать сотрудничество с «горняками».
По информации источника, в прошлом году украинский клуб делал первое предложение о трансфере, однако услышал отказ. На тот момент «Гойяс» не собирался отпускать футболиста.
«Шахтер» планирует отправить второе предложение, улучшив финансовые условия – после этого спортивный совет бразильского клуба сообщит о своем окончательном решении.
В составе «Гойяс» защитник провел 57 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт Диего истекает в декабре 2026 года, а его трансферная стоимость составляет 800 тысяч евро.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Валерий Василенко – о переходе украинского форварда в Лигу 1
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
Правда треба тоді не порушувати ліміт на легіонерів, з Фєсуна зробити Фєсунінью