В Жироне назвали главную проблему и основную задачу на сезон
Карсель уверен, что команда все еще под угрозой вылета
Спортивный директор Жироны Кике Карсель считаает, что главной задачей команды остается выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.
«Мы пытались на трансферном рынке усилить оборону, потому что это наша главная проблема. Кажется, больше нас только Севилья пропускает. Не все получается, но команда улучшается в этом аспекте».
«Мы знаем нашу главную задачу – это мы должны остаться в Ла Лиге. Последние недели удалось стабилизовать ситуацию и оторваться от зоны вылета», – сказал Карсель.
Ранее функционер признал, что клуб в январе отказался продавать Виктора Цыганкова.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua проанализировал перспективы всех наших олимпийцев
Атлетико и Барселона сыграют между собой