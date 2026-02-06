Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
06 февраля 2026, 16:10 | Обновлено 06 февраля 2026, 16:31
В Жироне назвали главную проблему и основную задачу на сезон

Карсель уверен, что команда все еще под угрозой вылета

В Жироне назвали главную проблему и основную задачу на сезон
Getty Images/Global Images Ukraine

Спортивный директор Жироны Кике Карсель считаает, что главной задачей команды остается выживание в элитном дивизионе чемпионата Испании.

«Мы пытались на трансферном рынке усилить оборону, потому что это наша главная проблема. Кажется, больше нас только Севилья пропускает. Не все получается, но команда улучшается в этом аспекте».

«Мы знаем нашу главную задачу – это мы должны остаться в Ла Лиге. Последние недели удалось стабилизовать ситуацию и оторваться от зоны вылета», – сказал Карсель.

Ранее функционер признал, что клуб в январе отказался продавать Виктора Цыганкова.

Жирона Кике Карсель Ла Лига Виктор Цыганков
Иван Зинченко Источник: Marca
