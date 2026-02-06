Полтава разгромила Ингулец в спарринге

«Полтава» одолела «Ингулец» в товарищеском матче.

Команды играли на стадионе имени О. Поворознюка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Представитель Украинской Премьер-лиги добыл разгромную победу со счетом 4:1. В составе «Полтавы» забивали Плтахтыр, Сад (дубль) и Кобзар, у «Ингульца» забил Дзень.

Товарищеский матч

Ингулец – Полтава – 1:4

Голы: Дзень – Плахтыр, Сад (2), Кобзар