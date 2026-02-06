Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 17:14 | Обновлено 06 февраля 2026, 17:43
288
0
Полтава разгромила Ингулец в спарринге
Полтавский клуб добыл победу со счетом 4:1
«Полтава» одолела «Ингулец» в товарищеском матче.
Команды играли на стадионе имени О. Поворознюка.
Представитель Украинской Премьер-лиги добыл разгромную победу со счетом 4:1. В составе «Полтавы» забивали Плтахтыр, Сад (дубль) и Кобзар, у «Ингульца» забил Дзень.
Товарищеский матч
Ингулец – Полтава – 1:4
Голы: Дзень – Плахтыр, Сад (2), Кобзар
