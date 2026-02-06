Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Полтава разгромила Ингулец в спарринге
Товарищеские матчи
Ингулец
06.02.2026 14:00 – FT 1 : 4
Полтава
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 17:14 | Обновлено 06 февраля 2026, 17:43
288
0

Полтава разгромила Ингулец в спарринге

Полтавский клуб добыл победу со счетом 4:1

ФК Полтава

«Полтава» одолела «Ингулец» в товарищеском матче.

Команды играли на стадионе имени О. Поворознюка.

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

Представитель Украинской Премьер-лиги добыл разгромную победу со счетом 4:1. В составе «Полтавы» забивали Плтахтыр, Сад (дубль) и Кобзар, у «Ингульца» забил Дзень.

Товарищеский матч

Ингулец – Полтава – 1:4

Голы: Дзень – Плахтыр, Сад (2), Кобзар

Полтава Ингулец Петрово контрольные матчи УПЛ
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
