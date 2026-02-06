Испания06 февраля 2026, 16:01 | Обновлено 06 февраля 2026, 16:32
Определены полуфинальные пары Кубка Испании
Атлетико и Барселона сыграют между собой
Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. До этой стадии турнира добрались Атлетико Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад.
В матчах 1/2 финала между собой сыграют Атлетико – Барселона и Атлетик – Реал Сосьедад.
Реал Мадрид ранее вылетел от Альбасете, который Барселона выбила в четвертьфинале.
Противостояния пройдут в два матча: первые игры состоятся 10-11 февраля, а ответные запланированы на начало марта.
Полуфиналы Кубка Испании
Атлетико – Барселона
Атлетик – Реал Сосьедад
