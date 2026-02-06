Определены полуфинальные пары Кубка Испании

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. До этой стадии турнира добрались Атлетико Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад.

В матчах 1/2 финала между собой сыграют Атлетико – Барселона и Атлетик – Реал Сосьедад.

Реал Мадрид ранее вылетел от Альбасете, который Барселона выбила в четвертьфинале.

Противостояния пройдут в два матча: первые игры состоятся 10-11 февраля, а ответные запланированы на начало марта.

Полуфиналы Кубка Испании

Атлетико – Барселона

Атлетик – Реал Сосьедад