Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Определены полуфинальные пары Кубка Испании
Испания
06 февраля 2026, 16:01
Определены полуфинальные пары Кубка Испании

Атлетико и Барселона сыграют между собой

Определены полуфинальные пары Кубка Испании
AS

Состоялась жеребьевка полуфиналов Кубка Испании. До этой стадии турнира добрались Атлетико Мадрид, Барселона, Атлетик Бильбао и Реал Сосьедад.

В матчах 1/2 финала между собой сыграют Атлетико – Барселона и Атлетик – Реал Сосьедад.

Реал Мадрид ранее вылетел от Альбасете, который Барселона выбила в четвертьфинале.

Противостояния пройдут в два матча: первые игры состоятся 10-11 февраля, а ответные запланированы на начало марта.

Полуфиналы Кубка Испании

Атлетико – Барселона

Атлетик – Реал Сосьедад

Барселона Атлетико Мадрид Реал Сосьедад Атлетик Бильбао Кубок Испании по футболу
