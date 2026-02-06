В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Эстадио де Ла Картуха состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании между «Бетисом» и мадридским «Атлетико».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нигерийский форвард Адемола Лукман отличился забитым мячом и голевой передачей в дебютном матче в составе «матрасников».

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля

Бетис – Атлетико – 0:5

Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83

Видеообзор