  4. Бетис – Атлетико – 0:5. Гол и ассист Лукмана. Видеообзор матча
Кубок Испании
Бетис
05.02.2026 22:00 – FT 0 : 5
Атлетико Мадрид
Испания
06 февраля 2026, 08:52 | Обновлено 06 февраля 2026, 08:59
Бетис – Атлетико – 0:5. Гол и ассист Лукмана. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор поединка Кубка Испании

Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 5 февраля 2026 года, на стадионе Эстадио де Ла Картуха состоялся матч 1/4 финала Кубка Испании между «Бетисом» и мадридским «Атлетико».

Игра завершилась со счетом 5:0 в пользу гостевой команды.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Нигерийский форвард Адемола Лукман отличился забитым мячом и голевой передачей в дебютном матче в составе «матрасников».

Кубок Испании 2025/26. 1/4 финала, 5 февраля
Бетис – Атлетико – 0:5
Голы: Ганцко, 12, Симеоне, 30, Лукман, 37, Гризманн, 62, Альмада, 83

Видеообзор

События матча

83’
ГОЛ ! Мяч забил Тьяго Альмада (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Антуан Гризманн (Атлетико Мадрид), асcист Адемола Лукман.
37’
ГОЛ ! Мяч забил Адемола Лукман (Атлетико Мадрид), асcист Пабло Барриос.
30’
ГОЛ ! Мяч забил Джулиано Симеоне (Атлетико Мадрид), асcист Маттео Руджери.
12’
ГОЛ ! Мяч забил Давид Ганцко (Атлетико Мадрид), асcист Хорхе Коке.
