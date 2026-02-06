Роман ГРИГОРЧУК: «Я не был доволен периодом, когда тренировал ЛНЗ»
Специалист пояснил, почему «Черноморец» проведет учебно-тренировочные сборы в Одессе
Главный тренер одесского Черноморца Роман Григорчук объяснил, почему «моряки» будут готовиться ко второй части сезона в Одессе.
– Команда все межсезонье проведет в Одессе, или, возможно, отправится в Закарпатье, например? Черноморец не выпустят, разумеется, команды Первой лиги в нашей стране невыездные за пределы Украины.
– В контексте этого вопроса, помню прошлый сезон, когда тренировал черкасский ЛНЗ. У нас были сборы в Испании сначала, а потом мы вернулись в Украину и тренировались именно на Закарпатье.
И я вам прямо скажу, что я не был доволен тем периодом. Вроде бы и тренировались на натуральном поле, но погода была не очень и газон был замерзший. Полноценно, качественно, в таких условиях поработать не удалось… Второй раз не хочется, чтобы так было.
– Негативный опыт, понимаю вас.
– Поэтому, никуда из Одессы не хотелось бы уезжать. Главное, чтобы была хорошая погода, плюсовая, хоть пару градусов выше нуля, и мы сможем качественно тренироваться, готовиться ко второй половине сезона на своей базе. Условия здесь хорошие, нам удобно. Все есть, никуда не нужно ехать, разве что для проведения спаррингов, – сказал Григорчук.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
