Тренер Кривбасса: «Это был хороший спарринг»

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Ори Дэвид прокомментировал ничью с лондонским «Брентфордом» В (0:0) в товарищеском матче.

– Какие основные выводы можно сделать после этого спарринга?

– Да, это был хороший спарринг для наших молодых ребят. Соперник – это другой стиль футбола, поэтому, знаете, много борьбы, много длинных передач и воздушных дуэлей. Это очень хорошо для развития игроков и для команды, что есть возможность сыграть против оппонента с таким стилем футбола. На самом деле, мне это нравится. Мне нравится футбол в нашем исполнении, поэтому мы очень довольны тем, что мы увидели сегодня.

– Как оцениваете физическое состояние команды перед началом чемпионата после пяти матчей на тренировочных сборах?

– Мы много работаем над физической формой, чтобы подготовить ее к первой игре против «Металлиста 1925». Итак, это не только спарринги, это также и тренировки. Ребята работают очень упорно, но также и тактически, не только физически. Мы сочетаем это вместе. Как вы видели, мы разделили команду. Сегодня играли молодые ребята, в субботу – другие. Хорошо, что все проведут на поле по 90 минут и будут в хорошей форме.

– Довольны ли вы игрой новичков?

Да. Мы довольны тем, что увидели. Новым ребятам нужно адаптироваться к быстрому, прямолинейному футболу, к более высокому темпу. Но мы видели очень хорошие вещи, неплохое качество, и продолжаем развивать этих игроков, чтобы они были готовы к чемпионату.

– Есть ли у вас какие-то конкретные задачи для команды на эти дни, оставшиеся до чемпионата?

– Да. Вторая часть тренировочных сборов – это о матчах, о том, чтобы сыграть побольше времени на поле. Как я уже говорил, и физически, и тактически, чтобы мы были готовы. И сейчас это главное во второй части сборов. И когда мы вернемся в Украину, команда должна быть готова на 100% к официальным встречам.