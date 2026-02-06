Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Кривбасса: «Это был хороший спарринг»
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 10:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 10:51
79
0

Тренер Кривбасса: «Это был хороший спарринг»

Ори Дэвид прокомментировал ничью с «Брентфордом» В

06 февраля 2026, 10:50 | Обновлено 06 февраля 2026, 10:51
79
0
Тренер Кривбасса: «Это был хороший спарринг»
ФК Кривбасс. Ори Дэвид

Ассистент главного тренера «Кривбасса» Ори Дэвид прокомментировал ничью с лондонским «Брентфордом» В (0:0) в товарищеском матче.

– Какие основные выводы можно сделать после этого спарринга?

– Да, это был хороший спарринг для наших молодых ребят. Соперник – это другой стиль футбола, поэтому, знаете, много борьбы, много длинных передач и воздушных дуэлей. Это очень хорошо для развития игроков и для команды, что есть возможность сыграть против оппонента с таким стилем футбола. На самом деле, мне это нравится. Мне нравится футбол в нашем исполнении, поэтому мы очень довольны тем, что мы увидели сегодня.

– Как оцениваете физическое состояние команды перед началом чемпионата после пяти матчей на тренировочных сборах?

– Мы много работаем над физической формой, чтобы подготовить ее к первой игре против «Металлиста 1925». Итак, это не только спарринги, это также и тренировки. Ребята работают очень упорно, но также и тактически, не только физически. Мы сочетаем это вместе. Как вы видели, мы разделили команду. Сегодня играли молодые ребята, в субботу – другие. Хорошо, что все проведут на поле по 90 минут и будут в хорошей форме.

– Довольны ли вы игрой новичков?

Да. Мы довольны тем, что увидели. Новым ребятам нужно адаптироваться к быстрому, прямолинейному футболу, к более высокому темпу. Но мы видели очень хорошие вещи, неплохое качество, и продолжаем развивать этих игроков, чтобы они были готовы к чемпионату.

– Есть ли у вас какие-то конкретные задачи для команды на эти дни, оставшиеся до чемпионата?

– Да. Вторая часть тренировочных сборов – это о матчах, о том, чтобы сыграть побольше времени на поле. Как я уже говорил, и физически, и тактически, чтобы мы были готовы. И сейчас это главное во второй части сборов. И когда мы вернемся в Украину, команда должна быть готова на 100% к официальным встречам.

По теме:
Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»
Владимир БРАЖКО: «Я несколько дней назад так забил гол на тренировке»
товарищеские матчи Кривбасс Кривой Рог Брентфорд учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Владимир Мулик
Дмитрий Вус Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
Футбол | 06 февраля 2026, 05:42 6
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума

Украинский вингер поссорился с польскими фанатами

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05 февраля 2026, 11:31 4
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи

Обозреватель Sport.ua вспоминает, как Украина выступала на зимних Олимпиадах

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Футбол | 05.02.2026, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Футбол | 06.02.2026, 09:42
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Унион Берлин – Айнтрахт Ф. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Хоккей | 06.02.2026, 00:02
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
Дерек ЧИСОРА: «Этот урод трижды надрал мне задницу. Не хочу говорить о нем»
05.02.2026, 04:22 1
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 3
Футбол
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
Михаилу Мудрику дали надежду в Англии
04.02.2026, 09:20 12
Футбол
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
Украина на Олимпиадах. 1994-2006 – слезы Баюл и биатлонные приоритеты
04.02.2026, 14:45 17
Олимпийские игры
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
В ФИФА приняли решение о сборной россии после призыва Инфантино
04.02.2026, 08:18 12
Футбол
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 4
Футбол
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
С камбеком. Франция и Португалия разыграли путевку в финал Евро
04.02.2026, 23:25
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем