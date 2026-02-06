Роман с ткачами. Почему для Яремчука Лион – практически последний шанс

Рад за Яремчука. Вырвался из клетки «Олимпиакоса». Отнюдь не золотой. Запасной клетки, назову ее так.

Не получилось у Романа заиграть в основе чемпиона Греции. В силу разных причин не получилось. И объективных в том числе. Травма у него была. Сложная травма. Причем не одна, а сразу несколько. Почти подряд сложных повреждений у него было. Лечился долго.

Посему мало играл в текущем сезоне. В отличие от сезона минувшего. В том, минувшем сезоне, на его счету аж 33 матча в составе «Оли». И десять забитых мячей плюс четыре результативные передачи.

В сезоне нынешнем у Романа – лишь 16 поединков за команду из пригорода столицы Греции, и четыре гола. Но в тамошнем чемпионате Яремчук в этом сезоне не забивал. И в Лиге чемпионов не забивал.

Хосе Луис Мендилибар не ставит на украинского нападающего. Уже не ставит. И вопрос не только в травматичности украинца. Испанский тренер чемпионов Греции делает акцент в атаке своей команды на более техничных игроков. Таких, как Мартинш, Эль-Кааби или Тареми.

Эти футболисты все же более вариативны, нежели Яремчук, который, как правило, играет в чужой штрафной площади роль исключительно «столба». Это отнюдь не ругательная роль, скорее очень нужная и перспективная, но так уж получилось, что таланты Романа Яремчука в «Олимпиакосе» полностью не раскрылись. Или не были полностью востребованными.

Getty Images/Global Images Ukraine

Поэтому уход из команды, в которой у тебя уже вряд ли будет место в основном составе, в команду, где тебя хочет видеть непосредственно главный тренер, это правильное и резонное решение. Тем более, что команда, куда Роман уходит в аренду, действительно хорошая.

«Лион» сейчас – на отличном счету в Лиге 1. Коллектив бывшего наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки занимает высокое четвертое место, имея одинаковое количество очков с третьим «Марселем» – командой еще одного экс-тренера «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

«Ткачи» выдали блестящую серию из десяти победных матчей подряд. Основной раунд Лиги Европы «Лион» вообще прошел идеально, завершив турнир на первом месте, потеряв лишь три очка в восьми поединках.

В общем, «Лион» – молодцы. Особенно на фоне летнего дурдома, что творился в этом клубе. Напомню вкратце, что в летнее межсезонье «Лион» почти исключили из элитного французского дивизиона (по причине долгов), и команду оставили сразу несколько ведущих игроков. В частности, Ляказетт и Микаутадзе. Но в самый последний момент «Лион» таки оставили в Лиге 1. Деньги искали практически всем миром. Даже «ПСЖ» поучаствовал в этом «аттракционе щедрости».

Тогда, перед стартом нынешнего сезона, казалось, что «Лион» посыплется, ведь лидеры ушли, подготовка скомкана, будущее туманно. Но все оказалось с точностью наоборот. И сейчас «ткачи» – реальные претенденты на финиш в первой четверке.

Вот в такую играющую, задорную и, в общем-то, классную команду перешел наш Роман Яремчук. Перешел в аренду до конца текущего сезона. Цена вопроса – полтора миллиона евро. Далее, если обе стороны окажутся довольными сотрудничеством, то «Лион» сможет выкупить контракт Яремчука у чемпионов Греции. Однако такого обязательства – выкупить контракт – в соглашении не прописано. Так что, по большому счету, «Лион» мало чем рискует, пригласив Яремчука.

Однако прежде, чем говорить, чем же рискует в данном случае Роман, и рискует ли вообще, я хотел бы отдать должное его агенту-менеджеру. Не знаю точно, Серебренников им сейчас опекается, или кто-то другой, но кто бы Романа не «вел», делает он это весьма квалифицированно.

«Бенфика», «Брюгге», «Валенсия», «Олимпиакос», теперь вот «Лион», а был еще и «Гент» – очень приличный список команд нарисовался у форварда, который не страдает особой результативностью. И, если быть до конца откровенным, то лишь в чемпионате Бельгии Яремчук и подтвердил свой уровень. А больше ведь нигде и не подтвердил этот свой высокий уровень, если, опять-таки, вещи называть своими именами.

Его в свое время брала «Бенфика» (из «Гента») за 18 миллионов евро: очень серьезные деньги для лиссабонского клуба. Как правило, «орлы» очень дорого продают своих игроков, но на покупки весьма скупы. Кстати, контракт Яремчука на тот момент вошел в десятку самых дорогих покупок «Бенфики» за всю историю.

Если бы Яремчук заиграл в Лиссабоне, то наверняка бы играл до сих пор: его контракт, в подписании которого поучаствовал тогдашний тренер сборной Украины Андрей Шевченко, был рассчитан аж до лета сего года.

Дебют в «Бенфике» ему удался. Но дальше пошло что-то не так. Дальше было возвращение в Бельгию. Уже в «Брюгге». В статусе одного из самых дорогих трансферов в истории и «Брюгге», и всего тамошнего чемпионата.

И что? Да то же самое, что и в «Бенфике»: дебют неплохой, а дальше регресс. Дальше аренда в «Валенсию», где проявить себя практически не сумел, возвращение в «Брюгге», трансфер в «Олимпиакос».

В «Олимпиакосе» повторилось почти все то же, что повторялось доселе: удачное начало и довольно посредственное продолжение.

Тем не менее, на Романа все еще есть спрос. Тем не менее, далеко не последние клубы его ангажируют. Тем не менее, Яремчук все еще остается «хорошим игроком на позиции «девятки», – как о нем когда-то отозвался Сергей Серебренников.

Только вот по факту получается так, что Роману Яремчуку, которому грех жаловаться на отсутствие внимания хороших клубов к своей скромной персоне, лишь отчасти удалось реализовать свой потенциал. Потенциал действительно хорошего игрока с функциями девятого номера.

ФК Лион. Роман Яремчук

Очень круто, что на него рассчитывает Фонсека. Очень классно, что Роман не захирел на скамье команды из пригорода Афин. Я действительно рад за Яремчука, у которого уже давненько должок перед болельщиками. И я искренне ему желаю пробиться в основу знакового для французов клуба.

Но, честно говоря, шансов пробиться не так уж и много. В первую очередь потому немного, что в «Лион» из «Реала» пришел Эндрик – игрок приблизительно одного с Романом амплуа. Эндрик сейчас – в полном порядке. К тому же, по условиям арендного договора, юный бразилец должен сыграть за «ткачей» определенное количество матчей, в противном случае – штраф. Вряд ли такого игрока будут мариновать на скамейке.

Есть еще 25-летний чех Павел Шулц, некогда блиставший в «Виктории» (Пльзень). Есть еще юный бельгиец Малик Фофана (он сейчас травмирован). И, как и в случае с «Олимпиакосом», эта атакующая троица (и в целом, и каждый по отдельности) может похвастаться куда более широким набором профильных характеристик, нежели наш легионер.

Однако, Паулу Фонсека все же будет давать шанс украинцу. Это несомненно. «Яремчук будет важен для «Лиона» в матчах против команд, которые обороняются низким блоком», – вот так охарактеризовал ближайшие перспективы украинца португальский тренер «ткачей».

Если перевести эти слова на более понятный язык, то можно сделать вывод, что для «Лиона», выступающего сразу на трех фронтах, очень нужна глубина скамейки. И эту глубину новоиспеченный игрок «Лиона» Роман Яремчук должен обеспечивать. Потому что, в принципе, он все еще остается хорошим игроком под девятым номером.

Но если Роман Яремчук не будет давать «глубину», вряд ли он останется в «Лионе». Снова придется куда-то идти, доказывать свою квалификацию. Но ему уже тридцать, уже шлейф неудач. Нужно наконец-то выйти из себя, ибо можно доиграться до того, что и в чемпионат Бельгии не позовут. Хотя его агент и не зря ест свои бельгийские вафли.