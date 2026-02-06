Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракты с двумя опытными украинцами
Украина. Первая лига
Максим Лопыренок и Тимофей Сухарь покинули расположение «моряков»

ФК Черноморец.

Одесский Черноморец официально объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами. Расположение «моряков» покинули Тимофей Сухарь и Максим Лопыренок.

«Спасибо за самоотдачу, профессиональный подход и время, проведенное в составе «моряков». Желаем новых возможностей, уверенных шагов вперед и успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.

Максим Лопыренок Тимофей Сухарь Черноморец Одесса расторжение контракта Первая лига Украины
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
