Украина. Первая лига06 февраля 2026, 12:12
1429
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец разорвал контракты с двумя опытными украинцами
Максим Лопыренок и Тимофей Сухарь покинули расположение «моряков»
Одесский Черноморец официально объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами. Расположение «моряков» покинули Тимофей Сухарь и Максим Лопыренок.
«Спасибо за самоотдачу, профессиональный подход и время, проведенное в составе «моряков». Желаем новых возможностей, уверенных шагов вперед и успехов в дальнейшей футбольной карьере», – говорится в сообщении.
В нынешнем сезоне Первой лиги Украины Черноморец занимает третье место турнирной таблицы, имея в своем активе 38 турнирных баллов после 18 сыгранных матчей.
