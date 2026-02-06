Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе
Юлия на старте отбора тысячника уверенно одолела Антонию Ружич
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.
В первом раунде отбора украинка переиграла Антонию Ружич (Хорватия, WTA 67) за 1 час и 15 минут, отдав всего четыре гейма.
WTA 1000 Доха. Хард. Квалификация
Антония Ружич (Хорватия) [7] – Юлия Стародубцева (Украина) – 2:6, 2:6
Стародубцева провела первое очное противостояние против Ружич.
Юлия прервала серию из двух поражений подряд. В 2026 году на ее счету семь побед в 11 матчах.
В финале квалификации к тысячнику в Дохе Стародубева встретится либо с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 87), либо с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 81).
