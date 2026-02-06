Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе
WTA
06 февраля 2026, 11:53 | Обновлено 06 февраля 2026, 11:54
Стародубцева вышла в финал квалификации супертурнира в Дохе

Юлия на старте отбора тысячника уверенно одолела Антонию Ружич

Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 102) успешно стартовала на хардовом турнире WTA 1000 в Дохе, Катар.

В первом раунде отбора украинка переиграла Антонию Ружич (Хорватия, WTA 67) за 1 час и 15 минут, отдав всего четыре гейма.

WTA 1000 Доха. Хард. Квалификация

Антония Ружич (Хорватия) [7] – Юлия Стародубцева (Украина) – 2:6, 2:6

Стародубцева провела первое очное противостояние против Ружич.

Юлия прервала серию из двух поражений подряд. В 2026 году на ее счету семь побед в 11 матчах.

В финале квалификации к тысячнику в Дохе Стародубева встретится либо с Моюкой Утидзимой (Япония, WTA 87), либо с Ребеккой Шрамковой (Словакия, WTA 81).

Юлия Стародубцева Антония Ружич WTA Доха
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Молодець!Доволі несподівано для мене.Може повпливало те,як побачила гру Саші й Даші?!
Ответить
0
