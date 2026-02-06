Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Выигрывавший ЛЧ и АПЛ экс-хавбек Ливерпуля нашел себе новый клуб
Шотландия
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Окслейд-Чемберлен

Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен вскоре перейдет в шотландский «Селтик», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, 32-летний футболист на правах свободного агента в ближайшее время подпишет 6-месячный контракт с «кельтами». В соглашении будет предусмотрена опция продления сотрудничества.

В сезоне 2024/25 Алекс Окслейд-Чемберлен провел 20 матчей за «Бешикташ», отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля» в 1,5 миллиона евро, а с лета 2025 года он находится без клуба.

Ранее «Селтик» назначил нового главного тренера.

Алекс Окслейд-Чемберлен Селтик чемпионат Шотландии по футболу Фабрицио Романо трансферы свободный агент Ливерпуль
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
