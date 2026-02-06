Выигрывавший ЛЧ и АПЛ экс-хавбек Ливерпуля нашел себе новый клуб
Алекс Окслейд-Чемберлен перейдет в Селтик
Английский полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен вскоре перейдет в шотландский «Селтик», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, 32-летний футболист на правах свободного агента в ближайшее время подпишет 6-месячный контракт с «кельтами». В соглашении будет предусмотрена опция продления сотрудничества.
В сезоне 2024/25 Алекс Окслейд-Чемберлен провел 20 матчей за «Бешикташ», отличившись 1 забитым мячом. Портал Transfermarkt оценивает стоимость победителя Лиги чемпионов и АПЛ в составе «Ливерпуля» в 1,5 миллиона евро, а с лета 2025 года он находится без клуба.
Ранее «Селтик» назначил нового главного тренера.
🚨⚪️🟢 Alex Oxlade-Chamberlain to Celtic, here we go! Verbal agreement in place for the midfielder.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 6, 2026
He’s in Glasgow today for new chapter on six month deal plus option to extend, as @AnthonyRJoseph reports. pic.twitter.com/y0MeUVi6WV
