Бывший голкипер Динамо решил вернуться в Украину. Где продолжит карьеру?
Максим Коваль и одесский «Черноморец» имеют договоренность о сотрудничестве на один год
Бывший голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль вернется в чемпионат Украины и продолжит карьеру в Первой лиги. Об этом сообщило ТаТоТаке.
33-летний голкипер с января находится в Кишиневе, где тренируется и поддерживает форму с 21-кратрным чемпионом Молдовы – «Шерифом», в составе котрого провел 41 матч, пропустил 47 мячей и 16 раз сохранял ворота в неприкосновенности.
В услугах Коваля заинтересован одесский «Черноморец» – стороны достигли предварительной договоренности о сотрудничестве на один год. В структуре «моряков» работает первый тренер Максима по вратарям в профессиональном клубе – Андрей Глущенко.
Интересно, что в элитном дивизионе Украины голкипер дебютировал, когда играл за запорожский «Металлург» под руководством... Романа Григорчука, который сейчас возглавляет одесский клуб.
Во время зимнего трансферного окна к Ковалю был интерес со стороны команд из Греции, однако сам футболист решил вернуться в чемпионат Украины, который покинул в июле 2019 года.
Украинский вратарь солидную часть карьеры провел в составе «Динамо» – 107 поединков, 101 пропущенный мяч и 43 матча, сыгранных «на ноль». После прекращения сотрудничества с «бело-синими» играл за клубы из Саудовской Аравии, Молдовы, Греции и Казахстана.
