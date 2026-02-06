Александр СЫТНИК: «После Лобановского шанса молодым практически не давали»

За свою карьеру Александр Сытник много повидал и немало натерпелся. В молодости он подавал серьезные надежды, работая в академ-классе Павла Яковенко. Правда, пробиться в основу киевского «Динамо» крайнему полузащитнику так и не удалось.

О своем прошлом и текущем пути в футболе нынешний тренер юношеской сборной Украины рассказал в эксклюзивном интервью сайту Sport.ua.

– Александр Борисович, сейчас вы занимаете должность тренера юношеских сборных Украины. Чем для вас привлекательна эта работа?

– Для меня она всегда была интересной. В этом процессе я нахожусь около 10-ти лет. Приятно, когда на твоих глазах появляются и растут новые звездочки украинского футбола. Юные футболисты более открыты перед тренером, они лучше воспринимают информацию, так как мечтают попасть наверх и это дает им хороший толчок к развитию.

– Вы работали тренер в «Динамо», «Шахтере». Кто прошел через ваши руки и пробился, как вы говорите, наверх?

– Если говорить о «Динамо», то это Руслан Нещерет, Илья Забарный, Константин Вивчаренко, Владимир Бражко, Владислав Велетень, Владислав Ванат, Богдан Вьюнник, которого я забрал из «Металиста». Что касается «Шахтера», то самый звездный сейчас игрок, с кем я работал, это Георгий Судаков, который был у меня два года.

– Будучи футболистом, когда для себя решили, что станете наставником?

– Конкретно я не скажу, когда к этому пришел. У меня много было травмы и довольно сложных. И когда я индивидуально работал над своей физической формой, интересовался нагрузками, начал анализировать матчи, мне это все больше становилось привлекательным, я начал серьезно над этим задумываться. В «Ильичевце», за который я выступал в сезоне-2008/09 я выбыл на полтора года. Было три операции, думал, что в 24 года придется заканчивать с футболом. Наверное, тогда я к этому пришел окончательно. Впрочем, с помощью работы и правильной реабилитации я потихоньку вернулся в строй. Но это уже было не то. Хотя я еще смог поиграть в «Зирке» и «Говерле», но там, получив очередную серьезную травму, понял, что пора уходить на пенсию в 29 лет (смеется).

– А в детстве какая была футбольная мечта?

– Лет до 15-ти я вообще не думал, что буду профессиональном. Мне просто нравилось играть в футбол. Гонять мяч я начал с пяти лет, ну а позже, когда я все начал осознавать, то, конечно, хотелось стать хорошим игроком и выступать в сильной команде. На тот период времени я болел за «Барселону».

Динамо. Павел Яковенко

– Вы родом с Винницы. Как оказались в «Динамо»?

– Это путь был долгим (улыбается). Так получилось, что в 1995 году я на летних каникулах уехал москву. Там подрабатывала моя мама. Думал, что перед школой вернусь в Винницу. Но так получилось, мама нашла стабильную работу. Остался там и я. В тоже время очень хотелось заниматься футболом. Куда идти, ехать мы не знали. Решили отправиться в «динамо», так как там есть одноименная станция метро. Нам не повезло, школа была закрыта, но нам подсказали отправиться в «спартак». Приехав туда, мы как раз попали на тренера моего возраста. Так называемый просмотр я прошел за одну тренировку. Так я и остался на пять лет в москве.

А в 15, это был 2000 год, на меня как-то вышли представители Федерации футбола Украины и предложили приехать, якобы в сборную Украины. Я, естественно, обрадовался и согласился.

Сборы проходили в Киеве, а тренером был Павел Александрович Яковенко. Мы сыграли несколько спаррингов, и я уехал назад в москву. Правда, буквально через день наставник позвонил моей маме и рассказал, что на самом деле это не была сборная, он хотел создать академию под сборную и под киевское «Динамо», пригласив туда лучших игроков 1985 года рождения со всего СНГ. Посоветовавшись с мамой, я решил уехать на Родину. Так я и попал в сборную, которая была при «Динамо». Жили мы на Олимпийской базе. Чуть позже к украинцам, в числе которых были Владимир Самборский, Григорий Ярмаш, Александр Максимов, Александр Полуницкий, присоединились ребята из беларуси, в частности, Артем Милевский, Дмитрий Воробей и из россии – Александр Алиев, Леонид Мусин, Андрей Прошин, Сергей Пучков, Денис Адлейба, Сергей Пучков.

– То есть, контракт с «Динамо» был подписан автоматически?

– Сначала, это была, как академия. Потом мы заявились на областные соревнования. А уже в 16 лет мы выступали во Второй лиге за «Борисфен-2». Когда спустя два года академию расформировали, футболистов начали распределять, кого-то в первую команду «Динамо», кого-то – в «Динамо-2», кого-то – в «Динамо-3». А кто-то и вовсе уехал, как, к примеру, Владимир Полевой. Он вернулся в Запорожье и уже оттуда пробивался наверх.

Динамо. Валерий Лобановский (на переднем плане)

– На контракте в «Динамо» вы были почти семь лет. Были хоть небольшие перспективы пробиться в первую команду?

– Они были, но со временем рассеялись. Академия создавалась и существовала с утверждения Валерия Лобановского, Григория и Игоря Суркисов. Когда Валерий Васильевич приходил смотреть наши игры, то не мог нарадоваться. Он был в тесном контакте с Павлом Яковенко, говорил, что потом всех заберет к себе, и что ставка в «Динамо» будет сделана именно на нашу команду. К сожалению, весной 2002 года Лобановский умер, а летом нашу академию, как я сказал, расформировали, так как подошел возраст распределяться по командам.

В работоспособности мне трудно было отказать, а вот везения и, возможно, таланта, не хватило. После того, как Лобановского не стало, молодым украинцам шансов практически не давали. В то время в «Динамо» уже было немало качественных легионеров, и этот процесс только набирал обороты. Поэтому кто-то уходил в другой клуб, а кто-то, как я, шли в аренду. В первой команде, да и то, не сразу, закрепились только Милевский и Алиев.

– Какая у вас была зарплата в «Динамо-2»?

– Тогда ни у кого не было агентов, поэтому у всех оклад колебался от 500 до 1000 долларов. Больше было только у тех ребят, кто чаще привлекался к работе с первой командой.

– На то время молодому пацану хватало, чтобы ни в чем себе не отказывать?

– По футбольным меркам это были небольшие деньги. Мы не могли себе позволить покупку дорогой машины или посещать дорогие заведения, но, чтобы купить бутсы, на мелкие расходы и немного отложить, получалось.

– Тянуло погулять?

– Наверное, каждый молодой футболист проходить через подобного рода ошибки. Кто-то с этим справляется лучше, а кто-то хуже. По себе скажу, что в какой-то момент понял, что можно легко свернуть с правильного пути.

УАФ. Алексей Михайличенко

– При вас «Динамо» возглавляли Алексей Михайличенко, Йожеф Сабо, Леонид Буряк, Анатолий Демьяненко, Олег Лужный. Кто из этих специалистов уделял наибольшее внимание молодежи?

– Возможно, Алексей Михайличенко. Но потому, что он сменил Павла Яковенко на посту главного тренера молодежной сборной. Хотя в целом, все владели информацией по тому или иному игроку, так как все были на одной базе и друг друга видели, чуть ли не каждый день. Игроки перемешивались, играя за разные динамовские команды.

– Кто для вас был эталоном тренерского искусства?

– Это, однозначно, Павел Яковенко, который для меня был больше, чем тренер. Да, этот специалист придерживался своих методов работы, было тяжело. Но отношение этого наставника, к нам, как к подрастающему поколению, было на высоком уровне. А что касается тренировочного процесса, то мы практически спали с мячом. Он всегда вбивал нам в головы, что без техники в футболе нечего делать.

– Известно, что у Павла Яковенко были очень серьезные физические нагрузки. Кто из футболистов их выдерживал без проблем?

– Выдерживали все, как бы ни было сложно. Порой мы в школу не ходили, поскольку было по пять тренировок в день. Правда, все занятия были разно направленности, начиная с футбольного поля, продолжая в тренажерном и гимнастическом зале и заканчивая бассейном. У нас во время занятий были разные мячи – футбольные, гандбольные, теннисные. Наставник развивал нас комплексно. Конечно, после таких нагрузок не обходилось без травм, но в целом, во время матчей команда выглядело хорошо, как в физическом и техническом плане, так и в понимании игры. В 16-летнем возрасте мы играли во Второй лиге и при этом показывали неплохие результаты.

Да и на европейской арене наша сборная на основе команды Павла Яковенко пошумела, завоевав бронзовые медали Евро-2004 (U-19). А потом многие из этой сборной дошли до финала Евро-2006 (U-21) под руководством уже Алексея Михайличенко.

– Находясь на контракте в «Динамо» вас не раз отправляли в аренду. Принимали это, как должное?

– Сейчас молодым футболистам немного проще, есть агенты, интернет, соцсети, где можно получить разнообразную информацию. Мы ничего этого не знали, когда подписывали в 18 контракт на пять лет. Помню, я тогда сказал, можно ли мне подумать, на что получил ответ: «Что здесь думать. Мол, если не подпишешь контракт, ты никому не будешь нужен». Тогда сложно было понять, что может быть что-то другое, ведь ты на контракте в лучшем клубе страны, выступаешь за сборную, что еще нужно. Однако соглашение на пять лет многовато. Когда ты прошел все ступеньки молодежного футбола и тебе уже за 20, хочется двигаться куда-то дальше, но ты привязан.

– Свой первый матч в Высшей лиге запомнили?

– Конечно. После чемпионата мира 2005 года мне предложили пойти в аренду в «Арсенал». Это средняя и крепкая по меркам Украины команда, тем более, что не нужно было уезжать из Киева. Почему нет, подумал я (улыбается).

– Однако там вы пробыли менее двух месяцев.

– Точно не помню, но, по-моему, у «Арсенала» начались финансовое проблемы. Поэтому в скором времени, а из «Динамо» там было несколько человек, пришлось вернуться назад.

Динамо Киев от Шурика. Александр Ищенко

– В первой половине следующего сезона-2006/07 вы плодотворно отыграли в аренде за ФК Харьков. Почему весной оказались в «Карпатах»?

– По условиям в Харьков я ехал на полгода. Зимой у меня состоялся разговор с руководством «Динамо», где мне сообщили, что в первой команде меня не видят. Мне назвали сумму, за которую меня отпустят. Такая команда нашлась. Ею оказалась краснодарская «кубань», которую возглавлял Павел Яковенко. Но когда поступило официальное предложение, сумма почему-то увеличилась и сделка не состоялась. Также мне предлагали ехать в Латвию, но я уже сам отказался.

Началась весенняя часть сезона-2006/07 и меня позвал в «Карпаты» Александр Ищенко, которого я хорошо знал по работе в сборной, когда Алексеевич помогал Михайличенко.

– Но там за полсезона вы провели всего три матча.

– Я пришел, когда несколько весенних туров было сыграно. Мне понадобилось буквально два-три дня и тренер выпустил меня на замену в игре с донецким «Металлургом». Отыграв еще в двух поединках, у меня начались проблемы с паховыми кольцами. Вскоре Ищенко покинул «Карпаты», а когда руководить командой доверили Дячуку-Ставицкому, он делал ставку на опытных и местных футболистов. К тому же боли не давали мне тренироваться в полную силу. Меня возвратили в «Динамо», откуда я поехал в Германию на операцию. Восстановился я к ноябрю, сыграл в двух матчах за вторую команду, и мой контракт подошел к концу.

– Распрощаться с «Динамо» было вашей инициативой?

– Новое соглашение мне не предложили, поэтому я стал свободным агентом и дальше сам занимался своим трудоустройством.

– Без команды вы долго не оставались. Как вас занесло за 6 000 километров от Киева?

– (Смеется.) Это был мой единственный контракт через агента. Он занимался моим, не состоявшимся трансфером в «краснодар». Так вот мне предложили поехать в Турцию на сборы с «томью». Учитывая, что я был после травмы и долго не играл, мне не удалось впечатлить тренера. Однако там же подвернулся вариант с иркутской «звездой». Поначалу все было нормально, но потом пошли серьезные задержки по зарплате. Я решил разорвать контракт, и уже на тот момент имел контакт с Александром Ищенко, который вывел «Ильичевец» в высшую лигу.

– Сезон-2008/09 вы отыграли с переменным успехом.

– В иркутске я набрал нужные кондиции после операции на паховых кольцах. В Мариуполь я приехал в хорошем состоянии, начал играть. Но и здесь меня настигла травма. В сентябре начало болеть колено. Я решился на операцию, но она, к сожалению, прошла неудачно. Через три месяца мне опять пришлось лечь под нож. На восстановление мне понадобился год.

– В «Ильичевце» вы забили свой первый и последний гол в элите. Такое не забывается?

– Когда он один, то, конечно (улыбается). Хотя мне больше нравилось ассистировать партнерам.

– Трофеями вы похвастать не можете, тем не менее, хотел бы спросить, за какую игру вы получили наибольшую премию?

– На клубном уровне было 5 000 долларов. Такая же сумма, если не ошибаюсь, была выплачена за бронзу на юношеском чемпионате Европы в 2004 году.

– Несмотря на всю сложность ситуации, вы все-таки вернулись в большой футбол?

– Да, именно после этой травмы, как я говорил раньше, у меня были сомнения, что смогу вернуться на поле. Болевые ощущения не проходили. Нужно было терпеть. Благодаря тренировочному процессу и играм удалось задавить эту боль. В чем я очень благодарен Анатолию Бузнику, с который был знаком по юношеским сборным, где он продолжительное время работал. Тренер дал мне шанс проявить себя в кировоградской «Зирке», которую он возглавлял. Во второй части чемпионата-2010/11 команда показала хороший результат, а мне удалось набрать неплохую форму и получить предложение от «Говерлы», которую принял Александр Севидов.

– Тогда в Ужгороде с финансами все было нормально?

– Да. И личные условия у меня были достаточно неплохие. Команда также выступала в Первой лиге, но в новом сезоне стояла цель повыситься в классе. Чего в итоге «Говерла» и добилась, а я после Лаши Джакобии, с восьмью голами стал вторым бомбардиром коллектива (улыбается).

Динамо. Александр Сытинк

– Но новый сезон в Высшей лиге завершился для вас в ноябре. Снова травма?

– К сожалению. На одной из тренировок перед игрой с «Шахтером» в стыке получил травму колена, хрящ разрушился полностью. И это, по сути, поставило крест на моей дальнейшей карьере. Мне сделали операцию, которая была направлена на то, чтобы в будущем нога нормально функционировала для обычной человеческой жизни. Говорить о профессиональном футболе не приходилось. В это время у меня в семье родился ребенок, поэтому на семейном совете было принято решение двигаться дальше и попробовать себя в роли тренера.

– И вы им стали, вернувшись в «Динамо». Кто сделал это предложение?

– Опять Александр Алексеевич Ищенко (улыбается). На тот момент он уже был директором ДЮФШ. Первое время я осматривался, а потом начал помогать Юрию Еськину в работе с командой 2000 года рождения. С каждым днем мне становилось все интереснее видеть, как на моих глазах растут молодые футболисты.

Шахтер. Александр Сытник

– За три года работы вы добились неплохих результатов. Но потом вместе с Владимиром Самборским приняли предложение «Шахтера». Как к этому отнеслись в «Динамо»?

– Об этом много писали и говорили, хотя на самом деле все было просто. Ситуация, в связи с вторжением россии в Украину в 2014 году оказалась непростой. Моя зарплата в «Динамо» была и так небольшой, а когда сильно взлетел курс доллара, оклад вообще оказался мизерным. Мы долгое время работали, можно сказать, на энтузиазме, ждали лучших времен. Плюс, в клубе возникали определенные ситуации, из-за которых я понял, что большего здесь дать не смогу, прогрессировать, как тренеру было нереально.

После того, как с 2002 годом рождения был выигран чемпионат Украины, в разговоре с Ищенко мы сообщили, что будем уходить. Алексеевич подтвердил, что ситуация пока не из лучших, поэтому по клубной лестнице двигаться вверх шансов у нас не будет. На тот момент предложения от «Шахтера» еще не было. Однако слухи, разговоры начались, когда мы уже перешли в донецкий клуб. Я не хотел влезать в эту грязь.

Новым руководителем академии «Шахтера» стал аргентинец Хорхе Раффо. Не знаю, как он на меня вышел, но предложение принять одну из возрастных групп команды, я от него получил. Специалист рассказал о своем видении развития академии, стратегии. Нам понравилось, поэтому спустя некоторое время мы с Вовой Самборским и перешли в «Шахтер».

Люди со стороны отнеслись к этому не очень хорошо. Разное приписывали, вплоть до того, что мы из «Динамо» в «Шахтер» переманивали игроков. Но на самом деле ничего такого не было. Единственные футболисты, которые перешли со мной, это были Богдан Вьюнник и Антоний Эмере, которых я привел в «Динамо» из «Металлиста».

Мне и Игорь Михайлович Суркис звонил, интересовался этой ситуацией. На что я сказал, что в моем переходе никто не виноват, это было сугубо мое решение уйти из «Динамо». Но представителям СМИ только это и нужно было, чтобы поднять шум, сделать сенсацию.

– Какие преимущества для себя вы увидели, работая в донецком клубе?

– Мне импонировало видение футбола Хорхе Раффо, у меня были схожие понимания о том, как должна играть команда. Я хотел развиваться, попробовать что-то другое, новую методологию. Мне было интересно. Это был новый вызов.

– В 2024 году некоторое время вы поработали ассистентом Сергея Долганского в «Ворскле». Вы были знакомы?

– Я не скажу, что мы были друзьями, но друг друга знали. Сначала мне поступило предложение от третьих лиц, а потом мы созвонились с Сергеем Николаевичем, который попросил меня помочь, поскольку наставник не имел опыта самостоятельной работы, так как раньше специалист тренировал только вратарей. Однако руководство «Ворсклы», учитывая его авторитет в коллективе, приняло решение доверить ему бразды правления. К тому же и времена у полтавчан настали не самые лучшие. Тем не менее, этот опыт работы был для меня очень полезным и позитивным, поскольку я очень хотелось окунуться в большой футбол.

– В феврале 2025 года вы снова вернулись к юношам, возглавив сборную Украины U-17. Тем не менее, в будущем вы планируете стать тренером взрослой клубной команды?

– Только Богу известно, как дальше будет развиваться моя карьера. Сейчас я на этом месте и получаю удовольствие от процесса. Конечно, в будущем хотелось бы взять клубную команду и воплотить свою мечты в реальность. Но как все сложится, загадывать не возьмусь.