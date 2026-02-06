Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Товарищеские матчи
Полесье
06.02.2026 12:00 - : -
Хеккен
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 февраля 2026, 12:00 |
109
0

Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча

06 февраля 2026, 12:00 |
109
0
Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Полесье

Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.

6 февраля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и команда Хеккен из Швеции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.

Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.

Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Анонс матча

По теме:
НАЗАРИНА: «Мы – Шахтер. Ми стремимся выигрывать каждую игру»
Владимир БРАЖКО: «Я несколько дней назад так забил гол на тренировке»
Тренер Кривбасса: «Это был хороший спарринг»
товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Полесье Житомир смотреть онлайн контрольные матчи УПЛ Хеккен
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
Футбол | 06 февраля 2026, 05:42 6
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума
«Встречался с россиянкой, а теперь вот это...» Мудрик снова наделал шума

Украинский вингер поссорился с польскими фанатами

Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Бокс | 06 февраля 2026, 08:00 0
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»
Леннокс ЛЬЮИС: «Для него лучшее решение – наконец уйти на пенсию»

Британец – об уходе Кроуфорда

Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Олимпийские игры | 05.02.2026, 11:31
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
Украина на Олимпиаде. 2010-2022 – Абраменко, золото и слезы Сочи
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Футбол | 05.02.2026, 11:17
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало контракт с талантливым украинским игроком
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»
Футбол | 06.02.2026, 08:43
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Он максимально аморальный чудак»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Теперь мне безразличен этот боксер»
04.02.2026, 08:49 4
Бокс
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
Зинченко получил предложение перейти в топовый чемпионат к лидеру еврокубка
04.02.2026, 23:51 2
Футбол
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
УЕФА принял важное решение перед матчем Реала и Бенфики в Лиге чемпионов
05.02.2026, 20:26 1
Футбол
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
Испания и Хорватия определили первого финалиста чемпионата Европы
04.02.2026, 19:57 1
Футзал
Усику досталось от известного воина бригады Азов
Усику досталось от известного воина бригады Азов
05.02.2026, 08:18 8
Бокс
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
Жирона подтвердила предложение по Цыганкову. Что решил клуб
06.02.2026, 05:55 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
05.02.2026, 19:59 3
Футбол
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
Американский супертяж-гигант: «Я просто раздавлю вашего Усика»
06.02.2026, 05:22 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем