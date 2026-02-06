Украина. Премьер лига06 февраля 2026, 12:00 |
Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 февраля в 12:00 видеотрансляцию товарищеского матча
Украинские клубы проводят контрольные матчи на сборах в зимнее межсезонье.
6 февраля в 12:00 встречаются Полесье Житомир и команда Хеккен из Швеции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Полесье проводит зимние учебно-тренировочные сборы в Испании.
Житомирское Полесье занимает 3-е место в УПЛ (30 очков) и ведет подготовку ко второй части сезона.
Полесье – Хеккен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Анонс матча
