Спарринги Шахтера и Динамо, успех Снигур и Олейниковой, дебют Шульги в НБА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 февраля.

1A. Показали характер. Шахтер в спарринге победил команду Рига

Горняки одержали первую победу в 2026 году

1B. Клубы УПЛ зарубились на сборах. Динамо одолело Верес в Турции

Команды провели матч с дальним от товарищеского духом

2A. С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии

Команда из Бергамо добыла победу со счетом 3:0

2B. Атлетико забил Бетису 5 голов и стал последним полуфиналистом Кубка Испании

Подопечные Диего Симеоне на выезде разгромили соперников со счетом 5:0

3A, ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла решение по Довбику

Артема исключили из заявки на Лигу Европы

3B. ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате

«Лестер» лишился шести пунктов в турнирной таблице

4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего

Эрик Рамирес перешел в «Карабобо»

4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре

21-летний Андрей Маткевич проведет полгода в составе дебютанта Премьер-лиги

5A. Шульга дебютировал в НБА и помог Бостону разгромить Хьюстон

Максим провел на паркете близко 2 игровых минут

5B. Максим Шульга стал 10-м украинским баскетболистом в НБА. Полный список

Украинец сыграл за Бостон Селтикс в матче против Хьюстон Рокетс

6A. Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией

Сине-желтая команда уступила в дополнительное время

6B. Хоккей на Олимпиаде: победы фаворитов и хозяев, одна игра не состоялась

Победы женских сборных США и Италии

7A. Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии

Александра в 2 сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке

7B. Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки

Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура

8A. Вторая тренировка по горным лыжам на ОИ-2026: как показал себя украинец?

Спортсмены выступили в скоростном спуске

8B. Провал Норвегии. Результаты игрового дня по керлингу на Олимпиаде 2026

5 февраля было проведено 10 матчей группового этапа

9. О'Салливан и Селби выбыли. В Гонконге проходит 1/4 финала World Grand Prix

В рейтинговом турнире остались 6 китайцев и 2 снукериста из Англии

10A. Год прошел, а Верес вновь наступил на все те же грабли

Кейс с Луаном Кампосом ничему и не научил топ-менеджмент клуба

10B. Фавориты, темные лошадки и сюрпризы: лучшие команды основного этапа ЛЧ

Команды, которые порадовали или удивили в Лиге чемпионов