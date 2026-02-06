Спарринги Шахтера и Динамо, успех Снигур и Олейниковой, дебют Шульги в НБА
Главные новости за 5 февраля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 5 февраля.
1A. Показали характер. Шахтер в спарринге победил команду Рига
Горняки одержали первую победу в 2026 году
1B. Клубы УПЛ зарубились на сборах. Динамо одолело Верес в Турции
Команды провели матч с дальним от товарищеского духом
2A. С разгромом. Аталанта и Ювентус определили полуфиналиста Кубка Италии
Команда из Бергамо добыла победу со счетом 3:0
2B. Атлетико забил Бетису 5 голов и стал последним полуфиналистом Кубка Испании
Подопечные Диего Симеоне на выезде разгромили соперников со счетом 5:0
3A, ОФИЦИАЛЬНО. Рома приняла решение по Довбику
Артема исключили из заявки на Лигу Европы
3B. ОФИЦИАЛЬНО. С известного английского клуба сняли шесть очков в чемпионате
«Лестер» лишился шести пунктов в турнирной таблице
4A. ОФИЦИАЛЬНО. Динамо нашло новый клуб для своего нападающего
Эрик Рамирес перешел в «Карабобо»
4B. ОФИЦИАЛЬНО. Полузащитник Динамо продолжит карьеру в Эпицентре
21-летний Андрей Маткевич проведет полгода в составе дебютанта Премьер-лиги
5A. Шульга дебютировал в НБА и помог Бостону разгромить Хьюстон
Максим провел на паркете близко 2 игровых минут
5B. Максим Шульга стал 10-м украинским баскетболистом в НБА. Полный список
Украинец сыграл за Бостон Селтикс в матче против Хьюстон Рокетс
6A. Камбэк, овертайм и 5 шайб. Сборная Украины сыграла с Великобританией
Сине-желтая команда уступила в дополнительное время
6B. Хоккей на Олимпиаде: победы фаворитов и хозяев, одна игра не состоялась
Победы женских сборных США и Италии
7A. Олейникова одолела 33-ю ракетку и пробилась в полуфинал турнира в Румынии
Александра в 2 сетах выиграла у Ван Синьюй в четвертьфинале WTA 250 в Клуж-Напоке
7B. Снигур отыграла подачу на матч и вырвала путевку в полуфинал Клуж-Напоки
Дарья справилась с Юань Юэ и вышла в дебютный полуфинал на уровне Тура
8A. Вторая тренировка по горным лыжам на ОИ-2026: как показал себя украинец?
Спортсмены выступили в скоростном спуске
8B. Провал Норвегии. Результаты игрового дня по керлингу на Олимпиаде 2026
5 февраля было проведено 10 матчей группового этапа
9. О'Салливан и Селби выбыли. В Гонконге проходит 1/4 финала World Grand Prix
В рейтинговом турнире остались 6 китайцев и 2 снукериста из Англии
10A. Год прошел, а Верес вновь наступил на все те же грабли
Кейс с Луаном Кампосом ничему и не научил топ-менеджмент клуба
10B. Фавориты, темные лошадки и сюрпризы: лучшие команды основного этапа ЛЧ
Команды, которые порадовали или удивили в Лиге чемпионов
