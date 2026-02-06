Названы следующие соперники Шахтера в спаррингах на сборах в Турции
Оппонентами горняков будут Динамо Тбилиси и черкасский ЛНЗ
Названы следующие соперники Шахтера на учебно-тренировочных сборах в Турции.
7 февраля Шахтер сыграет контрольный матч с самой титулованной командой Грузии – Динамо Тбилиси.
Встреча пройдет в турецкой Анталье, игра начнется в 16:00 по киевскому времени.
10 февраля горняки проведут спарринг с представителем УПЛ – черкасским ЛНЗ. Начало игры – также в 16:00.
Трансляция всех товарищеских матчей оранжево-черных на сборах доступна на YouTube-канале Шахтера.
