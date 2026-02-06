Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 6 февраля в 14:00 процедуру в швейцарском Ньоне
6 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.
По итогам поединков 1/16 финала определены 16 участников 1/8 финала ЮЛУ. Кроме пар на этой стадии, будут определена дальнейшая сетка до конца турнира.
Плей-офф проходит в формате одноматчевых противостояний на выбывание. Сеяных команд нет. В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для стадий, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.
1/16 финала киевское Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6). Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Киевская команда пропустила 6 мячей. Богдан Редушко оформил дубль, но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.
Матчи 1/8 финала состоятся 24/25 февраля, а четвертьфиналы запланированы на 17/18 марта. Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.
Видеотрансляция жеребьевки проводится 6 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА
Юношеская лига УЕФА 202/26
Участники 1/8 финала
- Реал Мадрид (Испания)
- Атлетико Мадрид (Испания)
- Вильярреал (Испания)
- Бетис (Испания)
- Бенфика (Португалия)
- Спортинг (Португалия)
- Челси (Англия)
- Интер (Италия)
- Айнтрахт (Германия)
- ПСЖ (Франция)
- Брюгге (Бельгия)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- Жилина (Словакия)
- Легия Варшава (Польша)
- Маккаби Хайфа (Израиль)
- ХИК Хельсинки (Финляндия)
Даты матчей плей-офф:
- 1/8 финала: 24/25 февраля
- Четвертьфиналы: 17/18 марта
- Полуфиналы: 17 апреля (Ньон)
- Финал: 20 апреля (Ньон)
