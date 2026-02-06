Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE

6 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

По итогам поединков 1/16 финала определены 16 участников 1/8 финала ЮЛУ. Кроме пар на этой стадии, будут определена дальнейшая сетка до конца турнира.

Плей-офф проходит в формате одноматчевых противостояний на выбывание. Сеяных команд нет. В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для стадий, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.

1/16 финала киевское Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6). Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Киевская команда пропустила 6 мячей. Богдан Редушко оформил дубль, но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала состоятся 24/25 февраля, а четвертьфиналы запланированы на 17/18 марта. Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Видеотрансляция жеребьевки проводится 6 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА

Юношеская лига УЕФА 202/26

Участники 1/8 финала

Реал Мадрид (Испания)

Атлетико Мадрид (Испания)

Вильярреал (Испания)

Бетис (Испания)

Бенфика (Португалия)

Спортинг (Португалия)

Челси (Англия)

Интер (Италия)

Айнтрахт (Германия)

ПСЖ (Франция)

Брюгге (Бельгия)

АЗ Алкмаар (Нидерланды)

Жилина (Словакия)

Легия Варшава (Польша)

Маккаби Хайфа (Израиль)

ХИК Хельсинки (Финляндия)

Даты матчей плей-офф: