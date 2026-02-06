Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Молодежные турниры
06 февраля 2026, 09:59 | Обновлено 06 февраля 2026, 10:09
Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 6 февраля в 14:00 процедуру в швейцарском Ньоне

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

6 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА 2024/25.

По итогам поединков 1/16 финала определены 16 участников 1/8 финала ЮЛУ. Кроме пар на этой стадии, будут определена дальнейшая сетка до конца турнира.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Плей-офф проходит в формате одноматчевых противостояний на выбывание. Сеяных команд нет. В 1/8 финала клубы из одной ассоциации не могут играть друг с другом. Однако для стадий, начиная с четвертьфинала, такого ограничения нет. Клуб, вытянутый первым при жеребьевке, сыграет дома.

1/16 финала киевское Динамо U-19 проиграло мадридскому Атлетико U-19 (2:6). Игра прошла на стадионе Мардан в турецкой Анталии. Киевская команда пропустила 6 мячей. Богдан Редушко оформил дубль, но Динамо выбыло из турнира ЮЛУ на стадии 1/16 финала.

Матчи 1/8 финала состоятся 24/25 февраля, а четвертьфиналы запланированы на 17/18 марта. Полуфиналы и финал пройдут в спортивном центре Коловрэ в Ньоне (Швейцария) 17 и 20 апреля.

Жеребьевка 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляция жеребьевки проводится 6 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА

📺 Видеотрансляция

Юношеская лига УЕФА 202/26

Участники 1/8 финала

  • Реал Мадрид (Испания)
  • Атлетико Мадрид (Испания)
  • Вильярреал (Испания)
  • Бетис (Испания)
  • Бенфика (Португалия)
  • Спортинг (Португалия)
  • Челси (Англия)
  • Интер (Италия)
  • Айнтрахт (Германия)
  • ПСЖ (Франция)
  • Брюгге (Бельгия)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды)
  • Жилина (Словакия)
  • Легия Варшава (Польша)
  • Маккаби Хайфа (Израиль)
  • ХИК Хельсинки (Финляндия)

Даты матчей плей-офф:

  • 1/8 финала: 24/25 февраля
  • Четвертьфиналы: 17/18 марта
  • Полуфиналы: 17 апреля (Ньон)
  • Финал: 20 апреля (Ньон)
